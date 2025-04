Cómo utilizar el círculo azul 'Meta AI' en tus grupos de WhatsApp

J.Zarco Valencia Miércoles, 23 de abril 2025, 18:58 Comenta Compartir

La inteligencia artificial ha llegado a WhatsApp hace unas semanas a través de 'Meta AI', su nueva opción para preguntar de dudas de todo tipo a la aplicación. Los usuarios pueden acceder a ella pulsando el círculo azul que aparece en la parte inferior derecha de su pantalla o directamente a través de su chat si ya habías iniciado una conversación.

WhatsApp te sugiere algunos temas sobre los que puedes preguntar y ser de utilidad, como «necesito ayuda con mi proyecto escolar», «quiero escribir un mensaje para un amigo», «quiero una nueva película para ver», «necesito un consejo sobre relaciones», «quiero algo nuevo para leer» o «necesito ayuda para encontrar un trabajo».

Sin embargo, se puede obtener información sobre todo tipo de cuestiones. La inteligencia artificial se puede utilizar también en tus grupos de WhatsApp para ofrecer datos a sus miembros sobre cualquier asunto y que lo puedan leer todos los integrantes.

¿Y cómo hacerlo? Pues bien, es sencillo, simplemente hay que mencionar en un mensaje a Meta AI como si lo hicieras con otro de tus contactos. A continuación, la inteligencia artificial mandará un mensaje visible para todos con su respuesta.

Por qué 'Meta AI' puede tener sus riesgos

La llegada de 'Meta AI' no ha gustado a todo el mundo ya que algunos desconfían de la veracidad de sus respuestas y también consideran que su privacidad puede estar invadida. «No compartas información, especialmente temas delicados sobre ti u otras personas que no quieras que la lA conserve y utilice. Meta comparte información con socios seleccionados para que Meta Al pueda ofrecer respuestas relevantes», recalcan desde la aplicación. La inteligencia artificial no está cifrada de extremo a extremo como sí lo están los chats.

