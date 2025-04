Por qué es peligroso el círculo azul 'Meta AI' de WhatsApp y el truco para desactivarlo

J.Zarco Valencia Domingo, 20 de abril 2025, 01:13 Comenta Compartir

Hace alrededor un par de semanas WhatsApp incorporó 'Meta AI', su servicio de inteligencia artificial en la aplicación. Muchos usuarios vieron como de un día para otro apareció en medio de sus chats un círculo azul con el que podían iniciar una conversación y preguntar sobre distintos temas de actualidad.

Pese a que para muchas personas puede tratarse de una herramienta útil para obtener información, existen otras a las que les genera desconfianza porque pueden ver invadidas su seguridad y privacidad. «No compartas información, especialmente temas delicados sobre ti u otras personas que no quieras que la lA conserve y utilice. Meta comparte información con socios seleccionados para que Meta Al pueda ofrecer respuestas relevantes», señalan desde el propio WhatsApp.

Es decir, esta inteligencia artificial no está cifrada como sí los chats, puede guardar algunos de los datos personales y por lo tanto es mejor no ofrecer información privada. Además, 'Meta AI' todavía tiene que mejorar su herramienta porque en muchas ocasiones ofrece información que es inexacta: «La lA genera los mensajes. Algunos pueden ser imprecisos o inapropiados», reconocen.

No se puede desactivar

Otro aspecto que ha incomodado a muchos usuarios es que por el momento no permite desactivarlo. Ya sea porque no quieren ver el círculo azul en medio de su pantalla o porque no le quieren dar uso, aunque eliminen el chat esa esfera sigue apareciendo.

La única forma de quitarlo, tal y como ha explicado el tiktoker experto en tecnología 'YouTutosJeff' es descargando la aplicación 'WhatsApp Business' y trasladando allí la cuenta.

