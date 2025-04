¿Es posible eliminar el círculo azul de Meta AI de WhatsApp?

A. Pedroche Martes, 8 de abril 2025, 15:07 | Actualizado 15:16h. Comenta Compartir

Hace unos días varios usuarios de WhatsApp se sorprendieron al ver en la aplicación una novedad. Un pequeño círculo azul que aparece en la parte inferior derecha de sus pantallas. Se trata de Meta AI. Es la inteligencia artificial desarrollada por Mark Zuckerberg, CEO de Meta y de las aplicaciones Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads y Messenger. Lleva ya en funcionamiento un tiempo, pero su llegada a España se ha demorado algo más debido a las normas de protección de datos europeas.

Entre sus funciones, permite generar imágenes, responde preguntas y resume conversaciones. Así es como se define: «Soy un gran modelo de lenguaje. Cuando me haces una pregunta o me proporcionas una puntuación, analizo lo que dices y te genero una respuesta relevante y exacta». Básicamente es un 'chatbot' como ChatGPT. Sin embargo, hay quien no se encuentra cómodo teniendo una inteligencia artificial en su teléfono y prefiere prescindir de ella.

Las principales razones del rechazo a esta nueva función son las preocupaciones por la privacidad. Aunque Meta asegura que las conversaciones privadas siguen estando cifradas, muchos desconfían de la presencia de una IA dentro de su aplicación de mensajería. Otros lo achacan a que ahora la interfaz está muy sobrecargada. Es cierto que WhatsApp siempre ha sido una plataforma sencilla y simple.

¿Cómo eliminar Meta AI?

Si le preguntamos a la propia inteligencia artificial como podemos eliminarla de nuestro teléfono, nos da los siguientes pasos a seguir:

Sí, puedes eliminar Meta AI de varias maneras:

En dispositivos móviles

1. Desinstalar la aplicación: Ve a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (App Store o Google Play Store), busca Meta AI y selecciona «Desinstalar» o «Eliminar».

2. Eliminar datos de la aplicación: Ve a la configuración de tu dispositivo, selecciona «Aplicaciones» o «Gestión de aplicaciones», busca Meta AI y selecciona «Eliminar datos» o «Borrar caché».

En navegadores web

1. Eliminar cookies y datos de sitio: Ve a la configuración de tu navegador, selecciona «Privacidad y seguridad» o «Configuración de sitio», busca Meta AI y selecciona «Eliminar cookies y datos de sitio».

2. Eliminar historial de navegación: Ve a la configuración de tu navegador, selecciona «Historial» o «Historial de navegación» y selecciona «Eliminar historial».

En plataformas de mensajería

1. Eliminar conversación: Ve a la plataforma de mensajería donde interactúas con Meta AI, selecciona la conversación y elige «Eliminar conversación».

Recuerda que al eliminar Meta AI, perderás acceso a tus conversaciones y datos asociados con la aplicación.

Sin embargo, esto no hará que Meta AI desaparezca de WhatsApp, por ejemplo. Así que, la respuesta corta es no. De hecho, es una función de la aplicación como los estados o cualquier otra que viene por defecto. Así que, por el momento, no hay opción de deshacerse de ella.

Aunque en estos instantes es difícil asegurar que Meta AI desaparecerá de la aplicación de mensajería, cabe la posibilidad de que la compañía de Zuckerberg habilite esta opción en el futuro. Sobre todo si hay descontento entre los usuarios.