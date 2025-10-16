Trabaja 20 horas semanales en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: «Puedes pasar a cobrar 2.200 euros» Un hondureño que vive en el país europeo asegura que su salario puede llegar a cubrir todas sus necesidades individuales

El hondureño Rafa Rivera (@rafa.rivera24 en redes sociales) ofrece una gran variedad de consejos, así como testimonios de su experiencia personal, sobre la aventura de emigrar a Bélgica. Pero su perfil va mucho más allá de las meras recomendaciones: ofrece un retrato personal de su historia, de cómo ha logrado alcanzar su sueño, el de trabajar como docente.

En su travesía, el creador de contenido ha tenido que enfrentarse a diferentes obstáculos, entre los que se encuentran los trabajos temporales en todo tipo de sectores, desde la limpieza, pasando por la logística, hasta la construcción. Es por ello que, haciendo uso del conocimiento que ha obtenido a lo largo de su vivencia personal, ofrece consejos a todos aquellos que se pregunten cómo es la vida en un país como Bélgica.

El primer trabajo sin experiencia previa: salario inicial

Según explica el hondureño, una persona que acaba de llegar al país sin experiencia previa ni antigüedad puede llegar a ser contratado por una empresa de limpieza. En dicho sector, lo usual es que primero te ofrezcan un contrato a media jornada, unas «veinte horas de trabajo a la semana», con el objetivo de conocerte y comprobar cómo es tu rendimiento. El salario mínimo es de «13,63 euros la hora», lo que «finalmente asciende a unos 1.300 euros mensuales porque te dan unos bonos por movilización y otras cosas», subraya Rivera.

En este caso, puedes llegar a sobrevivir con tan solo 1.300 mensuales si vives solo y con lo justo. «Si sos vos solo y solo pagás tu cuarto, solo pagás tu comida, tu transporte, entonces puede que sí te rinda y sí te ajuste (el sueldo). Sobrevivís, o sea, pasás el mes ajustadito, pero lo pasás», señala. Pero si la responsabilidad es mayor, la situación se complica. «Si vos tenés a cargo una familia a la cual vos le tenés que pagar el transporte, la vivienda, alimentación y todos los gastos, ahí sí que no te va a rendir, no te va a ajustar para absolutamente nada».

La subida de salario tras el periodo de prueba: trabajo a tiempo completo

Pero la buena noticia es que esta situación es temporal, dado que si superas el periodo de prueba de tres meses te pueden ofrecer un contrato a jornada completa. «Una vez que terminás el periodo de prueba, que máximo son tres meses, entonces la empresa te da un contrato por tiempo indefinido y ahí te pueden aumentar las horas de trabajo y probablemente te den un horario a tiempo completo», destaca.

Con este nuevo panorama las condiciones cambian sustancialmente. «Ahí es donde se viene lo bonito, porque pasás de ganar 1.200 euros a ganar 2.200 euros, eso ya es un gran cambio». Para quienes viven solos, el ascenso en la nómina representa un margen de ahorro considerable: «Si sos soltero te va belleza, porque vos cubrís estos gastos con aproximadamente unos 1.300 o 1.500 euros y el resto te quedan libres. Te queda para darte tu gustito, salir a pasear, salir a comer y mandar tu buena remesa a tu país».

El coste de vida en Bélgica

No obstante, si vives con tu familia el salario de una sola persona puede no ser suficiente. Puedes sobrevivir pero no vas a poder ahorrar nada al final de cada mes. «Una casa en un pueblo donde yo vivo cuesta aproximadamente unos 800 euros», calcula. Si se le suman los gastos del seguro, la luz, el agua y el gas (350 euros), además del transporte público (150 euros) y alimentación (600 euros mensuales), «al final te quedan 285 euros», concluye Rafa Rivera. Por lo que, para poder disfrutar de una vida social y de ocio sería necesario que por lo menos dos familiares trabajasen.