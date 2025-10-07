Compra un coche usado y no da crédito a lo que ve en el salpicadero tapado con cinta aislante El usuario ha vivido una situación surrealista al adquirir un coche de importación procedente de Italia

Mar Georga Martes, 7 de octubre 2025, 01:01 Comenta Compartir

El vídeo compartido por un usuario en redes sociales se ha vuelto viral por mostrar la cruda situación a la que se ha enfrentado un individuo, quien decidió comprar un coche de segunda mano. El usuario adquirió un vehículo de importación procedente de Italia, del modelo Volkswagen Golf, sin saber que acabaría siendo víctima de una estafa.

Según relata, la transacción se llevó a cabo por internet, ya que el comprador tan solo vio el coche a través de imágenes, sin llegar a verlo en persona. No obstante, el individuo confió en el vendedor, sin sospechar por ningún momento que el vehículo que le llegaría a casa distaría con creces del que le prometieron en el anuncio. Cuando el usuario se dispuso a comprobar sus especificaciones, se llevó una terrible sorpresa al ver su estado real.

El Volkswagen Golf presentaba varios defectos que no fueron comunicados previamente y que tampoco aparecían en las fotos. El reposabrazos presentaba arañazos, y el botón de la ventanilla está completamente roto. Pero lo peor llegó cuando observó el salpicadero y se dio cuenta de que había un trozo de cinta aislante de color negro pegado sobre este.

Dude got scammed buying a car from Italy pic.twitter.com/Of38D7CgA0 — Financial Dystopia (@financedystop) July 4, 2025

Al despegar la cinta, el individuo se percató atónito de que el testigo del motor estaba encendido, lo que podría ser indicador de un problema grave relacionado con el motor del coche, cuya reparación puede llegar a ser muy costosa. El comprador ha relatado lo sucedido con indignación y enfado. Su caso ejemplifica los riesgos y peligros que conlleva la compraventa por internet.