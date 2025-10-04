Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Paula en su vídeo de TikTok (@paulaorellpsico)

Paula Orell, psicóloga: «Que atraigas relaciones y personas indisponibles no es casualidad, aprendiste que es el amor que te mereces»

La experta explica que se trata de un proceso inconsciente que hace que se busque a este tipo de parejas

Mar Georga

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:23

La psicóloga Paula Orell es conocida en redes sociales por sus anécdotas y consejos sobre relaciones de pareja. Gracias a su característico tono cercano, la experta ha conseguido acumular más de 5 millones de 'likes' en su cuenta de TikTok.

En una de sus publicaciones, la terapeuta ha compartido una experiencia que tuvo en una consulta, cuando una paciente le dijo lo siguiente: «Me he dado cuenta de que todas las personas que me atraen no están disponibles para mí».

La paciente relataba preocupada que, cuánto menos responsabilidad afectiva y menos sentido del compromiso tenía esa persona, más le atraía. De este modo, la experta en salud mental ha aprovechado lo que ocurrió en dicha consulta para aclarar por qué a muchas personas les sucede esto. Y la explicación está relacionada con esa parte inconsciente del cerebro que opera a la hora de buscar pareja.

«Que las personas que te atraen no estén disponibles para ti, no es casualidad», comienza explicando. No es cuestión de mala suerte ni del azar. En dicha consulta, la psicóloga le preguntó a su paciente: «Todas estas relaciones, ¿a qué relación te recuerdan? ¿Tu padre estuvo disponible para ti?».

El problema, explica Paula Orell, no solo reside en que la paciente tuviera un padre o algún familiar ausente (emocional o físicamente), sino en la actitud que tomó ella ante estos hechos.

La terapeuta señala que el fallo reside en que, en estos casos, se suele adoptar un papel de pasividad, esperando a que ese familiar se resigna algún día a mostrar esa disponibilidad emocional que jamás llegó a tener. La solución, según la psicóloga Paula Orell, no es otra que modificar esa actitud pasiva por una activa y analizar esta situación desde una perspectiva racional.

Cabe preguntarse a sí mismo: «¿Quién quieres que decida en tus relaciones? Ese niño/a que busca desesperadamente a sus padres o ese adulto/a que se merece mucho más de lo que sus padres fueron capaces de darle». La respuesta a esa pregunta ayudará a corregir esta atracción subconsciente que genera el cerebro.

