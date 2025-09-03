Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Portada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

'The Walking Dead' no ha terminado: su máximo responsable confirma un nuevo 'spin-off'

Scott M. Gimple, el director creativo de 'The Walking Dead' en AMC, ha dado a conocer una información que ha emocionado a los seguidores de la saga

Mar Georga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:22

Mientras que en España los seguidores están expectantes del estreno de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' -que llegará a 'AMC' el 8 de septiembre-, Scott M. Gimple ha anunciado que esta mítica saga de 'caminantes' no ha terminado. En una entrevista a 'Screen Rant', el responsable creativo ha revelado que ya tienen en marcha un nuevo 'spin-off', es decir, una serie derivada del universo 'The Walking Dead'.

"Hay un spin-off en el que estamos trabajando y que me ilusiona muchísimo, porque nunca hemos hecho algo parecido. También me encantaría ver la historia expandirse a lugares como Tokio, África o Islandia", explica. De este modo, el guionista deja claro que todavía queda mucho universo por descubrir, y en regiones completamente diferentes a lo que se ha visto hasta ahora.

"Sé que suena extraño, pero queremos explorar cómo sería este apocalipsis en diferentes rincones del planeta, porque hay historias en todas partes", continuaba explicando Scott M. Gimple. La idea es globalizar la saga y experimentar con los diferentes enfoques culturales y de supervivencia alrededor del globo, más allá de Estados Unidos.

Mientras tanto, podremos disfrutar de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', cuyo elenco visitará España con motivo de la San Diego Comic-Con de Málaga.

