Extracto de 'El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo'.

'El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum' confirma el regreso de varios actores de la trilogía original

Ya es oficial: tras varios meses de especulaciones, por fin comienzan a revelarse detalles sobre esta nueva entrega

Mar Georga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:14

Tras años de especulaciones y espera, Ian McKellen ha confirmado la buena noticia: 'El Señor de los Anillos' volverá en el año 2027, bajo el título de 'La Caza de Gollum'. El actor que da vida a Gandalf lo ha hecho saber de la siguiente manera en el evento 'Love of Fantasy': "He oído que habrá otra película ambientada en la Tierra Media, y que comenzará a rodarse en mayo (de 2026). La dirigirá Gollum (Andy Serkis), y se centrará en él. Pero os contaré dos secretos sobre el reparto: hay un personaje llamado Frodo, y otro llamado Gandalf".

Se trata de un guiño con el que deja entrever su participación en la película, interpretando a Gandalf, a la vez que Elijah Wood retomaría su papel como Frodo Bolsón. Respecto al resto de veteranos de la saga, aunque todavía no han confirmado si aparecerán o no, algunos de ellos ya han mostrado su interés en este film centrado en Gollum. Ese es el caso de Orlando Bloom y Viggo Mortensen, quienes podrían aparecer en la película, aunque fuese brevemente a modo de cameo.

@gronkcosplay HUGE hunt for Gollum casting announcement #huntforgollum #ianmckellen #castingannouncement #lotr #breakingnews ♬ original sound - Gronk Cosplay

Argumento y desafíos de 'El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum'

Estas novedades han sido recibidas con emoción por parte de los seguidores de la saga, porque también demuestran que Ian McKellen ha podido recuperarse físicamente de la caída que sufrió en verano del 2024. 'El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum' contará con la dirección de Andy Serkis (quien también interpretará a Gollum). Por su parte, la producción y parte del guion seguirá bajo el mando de Peter Jackson.

Uno de los retos a los que se tendrá que enfrentar este título será el de integrar la edad real de los actores dentro del contexto de la historia. De momento, Warner Bros no ha confirmado una sinopsis oficial, aunque varios seguidores aseguran que podría basarse en el capítulo 'Una sombra del pasado' de la novela y en los apéndices de 'El Retorno del Rey'. Estos episodios relatan la búsqueda y rastreo del atormentado portador del Anillo, a través de regiones inhóspitas, desde las Tierras Salvajes hasta las fronteras de Mordor.

