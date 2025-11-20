Sony rompe el Black Friday: PS5 Pro rebajada 100 euros, PS5 desde 349 euros y más descuentos por tiempo limitado La compañía ha anunciado reducciones de hasta 150 euros en los precios, disponibles únicamente durante 14 días

Mar Georga Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:08

Sony ha anunciado de manera oficial todos los descuentos de PlayStation durante la campaña de Black Friday de este año 2025. Los usuarios podrán disfrutar, por tiempo limitado, de rebajas de hasta 150 euros en las consolas, periféricos, accesorios y videojuegos de la marca PS5.

¿Cuándo son las rebajas del Black Friday 2025 en PlayStation y hasta cuándo duran?

Todas las ofertas del Black Friday estarán disponibles durante 14 días: desde el viernes 21 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre. Se trata de la oportunidad perfecta para adquirir una PS5, una PlayStation Portal o un casco de realidad virtual PSVR 2 al mejor precio.

Todas las ofertas de Sony durante este Black Friday 2025

- PlayStation 5 Edición Digital: Antes 499,99€ - Ahora a PVPR 349,99€.

- PlayStation 5: Antes 549,99€ - Ahora a PVPR 449,99€.

- PlayStation 5 Pro: Antes 799,99€ - Ahora a PVPR 699,99€.

- PlayStation Portal: Antes 219,99€ - Ahora a PVPR199,99€.

- Todos los modelos de Mandos inalámbricos DualSense: Descuento de 20 euros.

- Auriculares inalámbricos PULSE Elite: Antes 149,99€ - Ahora a PVPR 129,99€.

- Auriculares de botón inalámbricos PULSE Explore: Antes 219,99€ - Ahora a PVPR 189,99€.

- Mando inalámbrico DualSense Edge: Antes 219,99€ - Ahora a PVPR 189,99€.

- PlayStation VR2: Antes 449,99€ - Ahora a PVPR 349,99€.

- Death Stranding 2: On The Beach: Antes 79,99 € - Ahora a PVPR 59,99 €.

- Marvel's Spider-Man 2: Antes 79,99€ - Ahora a PVPR 39,99 €.

- Astro Bot: Antes 69,99 € - Ahora a PVPR 49,99 €.

- UNCHARTED: Colección Legado de los Ladrones: Antes 49,99 € - Ahora a PVPR 19,99 €.

- The Last of Us Parte II Remastered: Antes 49,99 € - Ahora a PVPR 29,99 €.

- God of War™: Ragnarök: Antes 79,99 € - Ahora a PVPR 29,99 €.

Además, la suscripción de 12 meses de PlayStation Plus que podrá adquirirse con hasta un 33 % de descuento. Por último, aunque todavía no se han desvelado las ofertas en los videojuegos en formato digital, se prevé que cientos de juegos digitales para PS5 y PS4 ofrecerán una reducción de sus precios de hasta un 75%, todos ellos disponibles en la PlayStation Store.