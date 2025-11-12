Así es Steam Machine: la consola y PC para el salón que desafía a PlayStation y Xbox El mini ordenador de Valve saldrá a la venta en primavera de 2026

Jaime Vázquez García Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50 | Actualizado 21:01h.

La compañía Valve ha anunciado una nueva generación de su plataforma de hardware doméstico, reactivando el concepto de la Steam Machine, una consola que en realidad es un ordenador de sobremesa. Esta propuesta, dirigida al salón, llega acompañada de un ecosistema completo que incluye también un nuevo mando y una apuesta renovada por su sistema operativo, SteamOS, que permite ejecutar juegos de Windows sin necesidad de tener instalado el sistema de Microsof.

Valve añadirá una «experiencia de usuario plug-and-play, manteniendo la potencia y flexibilidad de un PC». Esto implica que el usuario tiene la posibilidad de añadir sus propias aplicaciones al equipo o, si lo prefiere, reemplazar totalmente el sistema operativo, como si fuera un ordenador.

Principales especificaciones y fecha de lanzamiento

El nuevo modelo está diseñado como un mini-PC para jugar en el televisor, con arquitectura AMD Zen 4 para la CPU y RDNA 3 para la GPU.

Dos versiones: 512 GB y 2 TB de almacenamiento, ampliable vía microSD.

Memoria de 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 para la GPU dedicada. l

Conectividad: Ethernet 1 Gbps, WiFi 6E, USB-C y puertos USB-A.

Sistema operativo SteamOS, optimizado para experiencia de consola y compatible con bibliotecas de PC.

La fecha de salida anunciada es primavera de 2026, aunque el precio aún no ha sido confirmado oficialmente.

¿Qué significa para la industria del videojuego?

Con este lanzamiento, Valve aspira a entrar de nuevo en el terreno de las consolas de salón y competir directamente con gigantes como PlayStation y Xbox. Según análisis técnicos, su hardware promete ofrecer una experiencia de juego en 4K @ 60FPS que, aunque no supera a los modelos de gama más alta, sí plantea una alternativa importante para los jugadores que quieren una plataforma directa al salón con las ventajas de Steam.

Además del hardware principal, Valve ha presentado también un mando completamente renovado: el nuevo Steam Controller, diseñado para funcionar con prácticamente cualquier dispositivo que ejecute Steam, ordenador, consola Steam Machine o incluso el visor de realidad virtual de la misma empresa.

Visor de realidad virtual llamado, Steam Frame VR, que busca competir directamente con el Meta Quest 3 y el Apple Vision Pro. Según las primeras filtraciones, este dispositivo ofrecerá una resolución de 2160 × 2160 píxeles por ojo, frecuencia de 144 Hz, procesador Snapdragon 8 Gen 3 y 16 GB de RAM, además de conexión inalámbrica con PC para streaming de alto rendimiento.