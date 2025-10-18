La rotonda más grande de Europa está en España: su diámetro equivale a seis campos de fútbol Su paisaje ha servido como zona de rodaje de varios anuncios para marcas de coches: cuenta con 400 metros de altitud y 1,3 kilómetros de largo

Mar Georga Sábado, 18 de octubre 2025, 00:52

El Cerro Masatrigo, la montaña con forma de cono que adorna el embalse de La Serena en Extremadura, se posiciona como una de las mayores joyas de la naturaleza de nuestro país. En el año 2023 fue declarado Monumento Natural de Extremadura, pero además de ser uno de los paisajes más espectaculares de la región, cuenta con varias particularidades que baten los récords.

También conocido como la 'Montaña Mágica', está rotonda está rodeada por un embalse por el que solo se puede pasar a través de la carretera comarcal, Ex - 322, de sentido único. Es por ello que además de sus dimensiones, su ubicación privilegiada rodeada de agua la han convertido en el escenario perfecto para los anuncios comerciales. Marcas de vehículos como Peugeot, Porsche o Renault la han utilizado como zona de rodaje para la promoción de sus coches.

El Cerro de Masatrigo en Extremadura, la rotonda más grande de Europa

«Es una elevación que representa un cono casi perfecto, convertido en península por las aguas embalsadas del río Zújar», así lo define la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. En cuanto a sus dimensiones, cuenta con un diámetro de 775 metros, lo que equivale a seis campos de fútbol (la longitud recomendada es de 105 metros, según la FIFA).

Asimismo, la circunferencia del tramo de la EX-322 tiene una longitud de 1,3 kilómetros y se encuentra a una altitud cercana a los 400 metros sobre el nivel del mar, con un desnivel que la eleva entre 150 y 161 metros sobre el terreno circundante. La velocidad máxima permitida para circular por esta rotonda es de 60 kilómetros por hora, lo que implica que se tarda aproximadamente 1 minuto y 18 segundos en completarla a esa velocidad constante.