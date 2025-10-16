La ministra habla de la posibilidad de que haya un nuevo apagón eléctrico en España Sara Aagesen admite que ha habido variaciones de tensión en el sistema pero apela a «la responsabilidad»

Las «bruscas variaciones de tensión» experimentadas en España en los últimos días según admitió Red Eléctrica en un escrito a Competencia (CNMC) ha encendido todas las alarmas en el sistema eléctrico. El operador ha exigido una serie de «medidas urgentes» al órgano regulador, que ha elevado a consulta pública las modificaciones, pero el Gobierno ya está actuando para evitar sustos y ha decidido cambiar de forma urgente el procedimiento de operación que rige como se gestiona la red eléctrica en España.

Ante esta situación, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que el sistema eléctrico peninsular está más preparado y reforzado para evitar un nuevo apagón y ha subrayado que las variaciones de tensión en el sistema están dentro de los parámetros operativos, remarcando que «en ningún caso» se habla de una posibilidad de apagón. «En este caso lo que hace el operador del sistema es darnos a conocer esas variaciones de tensión y pedir solicitar que todos los que tienen competencias emprendan actuaciones», ha explicado.

«Creo que el sistema está preparado y ahora está en un mecanismo reforzado para evitar que pueda ocurrir un nuevo apagón», ha declarado este lunes en una entrevista en el programa 'Hora 25' de 'Cadena SER', recogida por Europa Press. Así se ha expresado tras ser preguntada por si descarta un nuevo apagón, después de que Red Eléctrica, filial del grupo Redeia, avisase el pasado miércoles al Ministerio de Transición Ecológica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recientes variaciones bruscas de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español tras el apagón del 28 de abril.

Con todo, ha apelado a «la responsabilidad». «Desde el Gobierno planteamos un real decreto ley con numerosas medidas para aumentar la resiliencia y cuando llegó al Congreso decayó, no se convalidó», ha recordado, lamentando que «ni siquiera se pueda llegar a un consenso».