Urgente Aemet amplía hasta las 15.00 horas del viernes el aviso naranja por fuertes tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde más lloverá
Imagen del apagón del pasado 28 de abril. R. C.

Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas

El regulador confiesa en un escrito a la CNMC haber detectado «variaciones bruscas de tensión» en las dos últimas semanas que «podrían tener impacto en la seguridad de suministro»

José A. González
Edurne Martínez

José A. González y Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:07

Inesperado giro de guion de Red Eléctrica. Si hasta ahora la compañía que preside Beatriz Corredor se mostraba segura de que no habría un nuevo apagón en España ... gracias a las medidas de refuerzo puestas en marcha tras el 28 de abril, el gestor reconoce ahora que hay riesgos de sufrir otro cero energético en España si no se implementan las medidas que propone en un documento elevado a consulta pública.

