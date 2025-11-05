Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El actor Robbie Williams en una imagen de archivo. Gero Breloer

Robbie Williams se sincera: «El móvil es una droga que no les voy a comprar a mis hijos»

El cantante y compositor ha compartido su visión de la paternidad en una reciente publicación

Mar Georga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:05

El cantante Robbie Williams es padre de cuatro hijos: Theodora (12), Charlie (10), Colette (7) y Beau (5). En cuanto a crianza se refiere, el intérprete de 'Angels' ha dejado clara su opinión respecto al uso de dispositivos móviles. En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, ha asegurado que va a tratar de mantener a sus hijos alejados de los smartphones el mayor tiempo posible.

Tras sufrir diversos episodios depresivos, Robbie Williams procura cuidar su salud mental y la de su familia

Con estas palabras ha defendido su decisión, siendo consciente de que muchos otros padres no se muestran de acuerdo con él. «Tengo 51 años. No puedo lidiar con la naturaleza corrosiva de Internet y esas cosas. Me duele. Me arruina el día. ¿Cómo puedo darle esta droga a un niño de 12 años? ¿Cómo puedo darle esta droga a uno de siete años? Es abuso».

El protagonista de 'Better Man' ha puesto el foco sobre los peligros que acechan en los entornos online, desde los contenidos no aptos para menores hasta las dinámicas tóxicas -como los 'haters'- que afectan a todo tipo de usuarios. Asimismo, asegura que no va a cambiar de opinión, por mucho que sus hijos traten de convencerlo, alegando que otros niños de su edad sí que tienen dispositivos móviles.

