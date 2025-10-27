El precioso pueblo vasco donde creció Leire Martínez, jurado de 'OT 2025' La excantante de 'La Oreja de Van Gogh' es originaria de un pueblo cerca de San Sebastián

Mar Georga Lunes, 27 de octubre 2025, 01:44

Leire Martínez es una de las grandes protagonistas del panorama musical español. La cantante ha dado un giro a su vida profesional tras el anuncio de su salida de 'La Oreja de Van Gogh' después de 17 años. El regreso de Amaia Montero al grupo ha causado gran expectación, dado que ya tienen una gira nacional prevista para 2026.

Por contrapartida, la cantante de 'Mi nombre' reafirma su presencia en televisión como jurado de 'Operación Triunfo 2025'. Cada lunes, la artista acompaña a los concursantes en las galas emitidas en Prime Video, mostrando su faceta más cercana. Combinando así su experiencia musical con la generación de nuevos talentos.

Errenteria, el pueblo vasco donde creció Leire Martínez

Más allá del escenario, Leire puede presumir de haber crecido en uno de los pueblos más encantadores del País Vasco: Errenteria. Esta localidad guipuzcoana se encuentra a solo 20 minutos de San Sebastián y combina historia, arquitectura y tradición. Muchos donostiarras aprovechan los fines de semana para escaparse hasta este rincón lleno de vida.

El casco antiguo de Errenteria, a orillas del río Oiartzun, conserva un valioso legado que combina lo medieval con lo industrial. Conocida como la pequeña Manchester vasca, entre sus joyas destacan la Herriko Plaza, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, la reserva forestal del Añarbe y el Fuerte de San Marcos.