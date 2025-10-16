Primeras declaraciones de Leire Martínez tras el regreso de La Oreja de Van Gogh: «No tiene que ver conmigo» La banda donostiarra anunció su vuelta con Amaia Montero este miércoles

María Gardó Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 10:31 Comenta Compartir

Era un secreto a voces. La Oreja de Van Gogh vuelve con su cantante original, Amaia Montero, y ante esta noticia todas las miradas se posan sobre Leire Martínez, la que fuera la vocalista principal de la banda durante 17 años y que salió abruptamente de ella el octubre de 2024.

Las primeras declaraciones de la ahora miembro del jurado de 'OT 2025' no se han hecho esperar: «Yo estoy a lo mío, trabajando, y de verdad que no me voy a pronunciar en nada. Porque además no es mi noticia, no tiene que ver conmigo», declaró la artista en una llamada telefónica del programa 'El tiempo justo'. «Lo que sea, pues entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea», añadía Martínez. Asimismo, la cantante recalcó: «No es mi historia. Yo estoy a lo mío y nada, te agradezco la llamada y el interés».

Pese a todo, Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', comentó que «hoy me ha contado gente que esta trabajando con ella en un programa de televisión, que está literalmente hundida». «Sus palabras son: 'Me siento como un juguete desecho'», aseguró el colaborador.

Leire Martínez interpretará esta semana el tema 'Mi nombre' con los concursantes de la academia de 'Operación Triunfo 2025', un gesto que se ha tomado como una pequeña venganza ante el regreso de la banda donostiarra con Amaia Montero.