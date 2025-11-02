«'Berghain', la última canción de Rosalía, trata sobre la ansiedad» Los violines y la orquesta que persiguen a la cantante son una clara referencia a los pensamientos intrusivos

Mar Georga Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:22 | Actualizado 01:31h. Comenta Compartir

El lanzamiento de 'Berghain', el último single de Rosalía en colaboración con Björk y Yves Tumor, se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento. Desde su lanzamiento en YouTube, hace tan solo cuatro días, ha logrado superar los 10 millones de visitas y posicionarse como el número uno en tendencias. Fusiona el pop barroco con la música clásica y la ópera, además de varios idiomas: alemán, español e inglés.

Como es de esperar en el repertorio musical de la cantante catalana, la canción ha ido acompañada de un impactantes videoclip que vuelve a utilizar los simbolismos para representar conceptos intangibles. La escenografía de 'Berghain' ha generado debate en tanto que muchos usuarios han tratado de descifrar cuál es el mensaje que se esconde tras sus letras y sus imágenes.

Cris Blanco: «Gracias Rosalía por representar a la perfección lo que es vivir con ansiedad y pensamientos intrusivos»

Una de las interpretaciones que han destacado entre las redes sociales es la de Cris Blanco, creadora de contenido, quien ha relacionado de manera directa 'Berghain' con la ansiedad. «Nunca había visto una representación tan exacta de cómo se siente», señala en su publicación de Instagram.

Para la comunicadora, la orquesta que acompaña a la protagonista es un símil muy claro de los pensamientos intrusivos que invaden a las personas que padecen esta enfermedad. «En cuanto vi el videoclip de 'Berghain' de Rosalía lo entendí instantáneamente: la orquesta que la acompaña en cada una de las escenas mientras realiza sus actividades más cotidianas son sus pensamientos intrusivos acechándola sin 'dejarla en paz'».

Otros elementos del videoclip 'Berghain' de Rosalía

No obstante, también aparecen otros misteriosos elementos que quedan sin resolver, las referencias religiosas, las joyas o la escena final en la que aparecen los animales rodeándola. Asimismo, capta la atención del espectador ver cómo, a pesar de que la protagonista está haciendo tareas cotidianas como limpiar la bañera o comer, aparece con una vestimenta de diseñadores de alto lujo, lo que resalta en medio de la confusión.

Otros usuarios, como @Hisoka85, han decidido plantear también sus propias conclusiones de la obra: «Rosalía interpreta a una mujer con problemas de corazón (la joya) a la que los médicos (el joyero) no le dan esperanzas de recuperación. La orquesta que la sigue a todas partes son sus pensamientos intrusivos de desesperación. Al volver a casa tras la mala noticia, se siente como Blancanieves en el bosque, perdida. El terrón de azúcar es su vida consumiéndose rápidamente. Los últimos compases de la canción son también los de su corazón, hasta que fallece y su alma se eleva como una paloma. Magistral».

'Lux', el cuarto álbum de Rosalía

Por su parte, el título de la canción 'Berghain' hace referencia a un club nocturno de techno situado en Berlín. Está ubicado en una antigua central eléctrica y ha obtenido popularidad por sus excéntricas normas de acceso, las cuales dejan fuera a cientos de entusiastas que hacen colas durante horas para poder entrar. Los pocos afortunados que han podido superar los controles de acceso lo relatan como una experiencia espiritual e introspectiva.

El nuevo álbum de la artista catalana, quien irrumpió de manera sorpresa en Madrid para llevar a cabo su promoción, está cargando de espiritualidad y religiosidad. Su cuarto disco 'Lux' verá la luz el 7 de noviembre, y en su portada aparece Rosalía con un velo monacal, blusa blanca y labios dorados, lo que adelanta de qué tratará esta nueva etapa de autodescubrimiento religioso.