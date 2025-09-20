Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador se lleva más de 147.099 euros con La Bonoloto de este viernes en el municipio donde vivía un famoso futbolista y una conocida cantante
Imagen de archivo. Fotolia

Así es cómo se revela el origen familiar de los apellidos españoles

Los expertos clasifican los apellidos de España en cuatro grandes categorías

Mar Georga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:26

Los apellidos se erigen como una conexión directa con el pasado histórico y familiar. Adoptan formas diversas que, según los especialistas, pueden agruparse en cuatro grandes grupos. Cada uno de ellos proporciona claves distintas sobre la procedencia y evolución de las líneas familiares.

Apellidos patronímicos: el legado del nombre del padre

Uno de los más característicos en la tradición hispánica es el patronímico, que son aquellos que derivan del nombre de un antecesor paterno. Estos apellidos solían formarse añadiendo sufijos como -ez, -az, -iz, -oz o -uz, que indicaban descendencia. Así nacieron apellidos tan comunes como Pérez ('hijo de Pedro'), Fernández ('hijo de Fernando') o Sánchez ('hijo de Sancho'). Es muy extendido y a día de hoy es un rasgo muy representativo de la nomenclatura española.

Noticias relacionadas

Las tendencias masculinas que llegan este otoño (con homenaje a Armani)

Las tendencias masculinas que llegan este otoño (con homenaje a Armani)

Populismo cinematográfico

Pablo Salazar

Populismo cinematográfico

Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia

Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia

Toponímicos: la marca del lugar de origen

Los apellidos toponímicos están ligados a la geografía: hacen referencia al lugar donde vivía la familia o de donde procedía. Por ejemplo, un apellido como Navarro sugiere raíces en Navarra, mientras que Torres, Castillo o Castellano aluden a elementos geográficos o localidades concretas. Durante la Edad Media, cuando muchos individuos compartían el mismo nombre en aldeas pequeñas, asociarlos con su lugar de procedencia era una forma práctica de diferenciarlos.

Nombres comunes convertidos en apellidos

Otro grupo de apellidos proviene de características personales o valores culturales. Algunos se originaron a partir de atributos físicos o rasgos de personalidad. Es el caso de Rubio, posiblemente asignado por el color de cabello, o Bravo, por su carácter valiente. Otros, como Cruz, reflejan creencias religiosas o elementos simbólicos. Aunque son menos frecuentes que los apellidos patronímicos o toponímicos, estos ofrecen una perspectiva interesante sobre cómo eran vistos ciertos individuos dentro de su comunidad.

Profesiones que dieron nombre a familias

También hay apellidos que tienen su origen en oficios antiguos. Eran comunes en épocas en que las profesiones se transmitían de generación en generación, lo que convertía a la ocupación en parte esencial de la identidad familiar. Tejedor, Pastor, Herrera o Molina (relacionado con el molinero) son ejemplos de cómo el trabajo artesanal acabó dando forma al apellido a través de las generaciones.

Apodos que se volvieron herencia

Por último, existen apellidos que surgieron de sobrenombres o motes, como Gordo o Largo. Lo que en un principio fue una forma informal de identificación, con el tiempo se formalizó y pasó a formar parte del linaje familiar. En conjunto, estos tipos de apellidos conforman un mosaico que refleja la historia, la cultura y las circunstancias sociales de los antepasados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  2. 2 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  3. 3

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  4. 4 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  5. 5 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  6. 6 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  7. 7

    El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»
  8. 8 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  9. 9 LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
  10. 10

    El presidente de la CHJ, recibido con abucheos a su llegada a los juzgados de Catarroja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así es cómo se revela el origen familiar de los apellidos españoles

Así es cómo se revela el origen familiar de los apellidos españoles