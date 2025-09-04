Ni pimientos ni tomates: las verduras que debes plantar en tu huerto en septiembre Con la llegada de septiembre y el paulatino descenso de la temperatura se abre una nueva etapa en el cultivo

M. G. Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

El mes de septiembre resulta la ocasión idónea para reorganizar el huerto o jardín. Es el momento en el que se debe comenzar a añadir hortalizas que soporten mejor las temperaturas frescas y los días cada vez más cortos. A pesar de que se cambie de estación, se puede continuar con la producción en otoño y adaptarse a la nueva temporada.

Las verduras y frutas como el tomate, el pimiento, la berenjena, el pepino, el melón, la sandía y la albahaca son típicamente veraniegas, por lo que difícilmente van a resistir el descenso de temperaturas. En su lugar, es conveniente llenar el huerto de hortalizas como las lechugas y las escarolas, que crecen con rapidez y permiten escalonar las cosechas.

Asimismo, las espinacas y acelgas son perfectas para la época otoñal, debido a su resistencia al frío y a su fácil mantenimiento. Por su parte, aunque el brócoli y la coliflor requieren algo más de cuidado, su aporte nutricional compensa el esfuerzo. Por último, también es recomendable plantar rábanos, nabos, zanahorias, ajos, cebollas, chalotas y hierbas aromáticas como el perejil, cilantro, romero, tomillo, salvia y la menta.

Temas

Alimentación