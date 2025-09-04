Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cambia este jueves: las horas más baratas y más caras
Imagen de acrhivo. Damián Torres

Ni pimientos ni tomates: las verduras que debes plantar en tu huerto en septiembre

Con la llegada de septiembre y el paulatino descenso de la temperatura se abre una nueva etapa en el cultivo

M. G.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:13

El mes de septiembre resulta la ocasión idónea para reorganizar el huerto o jardín. Es el momento en el que se debe comenzar a añadir hortalizas que soporten mejor las temperaturas frescas y los días cada vez más cortos. A pesar de que se cambie de estación, se puede continuar con la producción en otoño y adaptarse a la nueva temporada.

Las verduras y frutas como el tomate, el pimiento, la berenjena, el pepino, el melón, la sandía y la albahaca son típicamente veraniegas, por lo que difícilmente van a resistir el descenso de temperaturas. En su lugar, es conveniente llenar el huerto de hortalizas como las lechugas y las escarolas, que crecen con rapidez y permiten escalonar las cosechas.

Noticias relacionadas

La planta resistente y colorida que aporta vida y no requiere apenas cuidados

La planta resistente y colorida que aporta vida y no requiere apenas cuidados

Cómo vestir esta temporada según la inspiración londinense

Cómo vestir esta temporada según la inspiración londinense

La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas

La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas

Asimismo, las espinacas y acelgas son perfectas para la época otoñal, debido a su resistencia al frío y a su fácil mantenimiento. Por su parte, aunque el brócoli y la coliflor requieren algo más de cuidado, su aporte nutricional compensa el esfuerzo. Por último, también es recomendable plantar rábanos, nabos, zanahorias, ajos, cebollas, chalotas y hierbas aromáticas como el perejil, cilantro, romero, tomillo, salvia y la menta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  2. 2 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  3. 3

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  4. 4 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  5. 5

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  6. 6 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  7. 7 Un tren arrolla a una persona en la estación de Carcaixent
  8. 8 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo
  9. 9

    La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair
  10. 10 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ni pimientos ni tomates: las verduras que debes plantar en tu huerto en septiembre

Ni pimientos ni tomates: las verduras que debes plantar en tu huerto en septiembre