Cómo vestir esta temporada según la inspiración londinense

Personalmente creo que tenemos que avanzar y atrevernos con outfits innovadores y arriesgados, la moda tiene un componente de atrevimiento y diversión que no hay ... que olvidar. Lo último es vestir con tejidos metalizados, el lamé junto con la plata y los brillos son los protagonistas indiscutibles. Desde hace mucho tiempo nos acompañan y muestran el lujo y la sofisticación, en prendas y accesorios para mujeres que no desean pasar desapercibidas y que apuestan por la versatilidad en sus looks, combinan perfectamente con cualquier estilo y son el punto de partida para los días y las noches de verano. También los hombres eligen vestir y dejarse llevar por esta influencia futurista, que ha llegado para quedarse y que seguiremos viendo este otoño.

El flujo de ideas está cambiando, el cyberpunk y la cultura clubbing son parte de este movimiento que arrasa en Londres. Estamos en la era de la inteligencia artificial, la relación entre máquinas y seres humanos es constante. Quizás por eso somos un movimiento cultural de rebeldía y transgresión que no se rinde, que busca en la moda nuevas alternativas que se alejen de los estereotipos convencionales.

La capital de Reino Unido es conocida por su diversidad, hemos visto desde lo más minimalista a lo más fashionista, en colores neutros y colores vibrantes. Los estampados de flores se mezclan con rayas verticales y cuadros, incluso pinceladas de flúor, con vaqueros fluidos y bermudas de todas los largos y tamaños, además de brillos y destellos en tejidos con hilos de oro y plata. El estilo «sporty» vestir con ropa de deporte llega a las calles de Londres, el culto al running se extiende no solo a la moda también en restaurantes y bares. El healthy food, junto a las bebidas energéticas son lo más cool del momento.

«La verdad no lo pensamos y nos fuimos a Londres». Huyendo de las altas temperaturas, era la excusa perfecta para ir de shopping y de paso visitar a unos amigos. Llegamos al aeropuerto de Heathrow, uno de los más transitados del mundo y ya empezamos a ver mucha moda, directos nos fuimos al hotel dejamos las maletas y salimos a las calles, nuestra primera parada fue Oxford Street, es la calle más famosa, y también la más comercial donde se concentran el mayor número de tiendas, desde grandes almacenes, a tiendas multimarca, disfrutamos muchísimo nos encanta ver escaparates. Comenzaba nuestro fin de semana, solo teníamos 48 horas, Goyo y yo estábamos dispuestos a vivirlas intensamente.

Seguimos la ruta esta vez por Regent Street, visitamos Liberty los grandes almacenes donde puedes encontrar desde ropa de firmas a productos de belleza, accesorios, y artículos para el hogar. Además, cuenta con un puesto de flores muy divino, los precios son elevados» pero no cobran por mirar». Me dice una turista que casualmente es de Valencia «solo por ver el edificio y su fachada de estilo tudor vale la pena venir», es uno de los edificios más espectaculares de Reino Unido.

Seguimos por la calle más emblemática del lujo en Londres Bond Street, más concretamente New Bond Street, ubicada en el corazón del histórico barrio de Mayfer, donde están todas las tiendas de marca de alta gama. Chanel, Dolce & Gabbana ,Jimmy Choo, Louis Vuitton entre otras. Entramos en Tiffany & Co.

«Esperaba un anillo», me dice Goyo entre risas... Al final nos regalamos unos llaveros de plata con nuestras iniciales. Seguimos de ruta esta vez a nuestra tienda favorita: Dover Street Market donde la moda se combina con el arte y el diseño, en cada planta se pueden ver diferentes marcas, ropa de alta costura y firmas de diseñadores emergentes, lo último en streetwear, y los accesorios más alucinantes del momento. La experiencia es única a través de sus instalaciones artísticas y espacios dedicados a cada diseñador, se crea una atmósfera de lo más vanguardista y ecléctica. Nos llamó la atención en especial el corner de la firma, Comme des Garçons.

Para mí sin duda es visita obligada, allí hicimos unas compras estábamos muy motivados; nos probamos unos shorts de deporte, los combinamos con camisas de rayas en talla XXL, calcetines blancos con mocasín clásico y terminamos el look, con la bolsa de lona shopping bag, solo nos faltaba la gorra y ya estábamos vestidos, con la última tendencia para hombre. El estilo college regresa con fuerza este otoño 2025, combinando elementos clásicos preppy como polos, suéteres y chaquetas ligeras. Son protagonistas las camisas Oxford de corte impecable, con toques vintage en americanas y bombers de ante y gamuza, vestiremos con multitud de capas, las prendas se superponen en las siluetas más completas. El otoño está llegando, empieza una nueva temporada.

Salimos de la tienda de regreso al hotel, nos íbamos a preparar para vivir la noche londinense, una cena con amigos valencianos que trabajan y estudian en Londres. Ellos son los que nos iban a llevar a bailar, la música también forma parte de este viaje maravilloso, una escapada donde no faltó de nada… Os lo cuento en la próxima entrega.