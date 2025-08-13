Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Freepik.

La planta resistente y colorida que aporta vida y no requiere apenas cuidados

Es originaria de América y África y es conocida por florecer todo el año, además de por su indestructibilidad

Mar Georga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 01:07

Esta planta, originaria de regiones tropicales de América y África, ha ganado bastante popularidad en los últimos años. Sus características, tales y como su gran resistencia al calor y a la sequía o su capacidad de florecer casi todo el año, hacen de esta una muy valorada entre el público. La lantana conquista gracias a sus racimos de flores multicolores, capaces de ir del amarillo hasta el fucsia, aportando vida, color y belleza al jardín o a la terraza del hogar.

Sus racimos de flores, que parecen pequeñas explosiones de color, juegan con una variedad de colores, desde los amarillos intensos que viran al naranja, los rosas que se funden con violetas, hasta los blancos y el rojo. Sus puntos fuertes son su bajo mantenimiento y su capacidad para colorear espacios con un mínimo de cuidado. No obstante, hay que tener en cuenta un par de consideraciones respecto a la lantana, y es que bajo ese bello aspecto se encuentra una planta no apta para el consumo. Todas las partes de la lantana contienen compuestos llamados triterpenoides, capaces de provocar peligrosas intoxicaciones en aquellos animales domésticos, personas o ganado que lo consuman.

Además de su toxicidad, la lantana es una flor invasora, y tiene la capacidad de expandirse sin control y amenazar a otras plantas autóctonas. Es por ello que si se decide plantar en un jardín o terraza en el que convivan otras especies habrá que tener cuidado y tomar precauciones para que la lantana no las invada. Las recomendaciones para su cuidado son sencillas: mantenerla podada en un lugar controlado, regarla cada vez que seque pero sin encharcamientos, y dejarla posar bajo los rayos del sol unas 6 horas al día.

