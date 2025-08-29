Pep Guardiola se abre en una entrevista: «He aprendido a no ir contra lo que siento» El técnico catalán reflexiona sobre la presión social de mostrarse siempre feliz y defiende la importancia de aceptar la tristeza como parte natural de la vida

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola ha decidido abrirse en canal en el podcast 'Desmontadito'. Ha abordado temas como la salud mental y el bienestar emocional, cuestiones todas ellas que suelen quedarse al margen de la vida pública de rostros conocidos como el suyo. Concretamente, ha hablado sobre la presión social que supone tener que mostrarse siempre feliz, incluso cuando la realidad que se vive es totalmente diferente.

«Hoy en día tenemos que ser todos felices. Tenemos que salir en Instagram, en Twitter, mostrando lo excepcionales que somos, lo bien que lo hacemos todo... pero es mentira», afirma con contundencia. Para Guardiola, lo saludable no es tratar de aparentar un bienestar constante, sino aceptar las propias emociones: «Estoy triste, pues estoy triste. Sé que pasará. Estoy contento, pero sé que dejaré de estar contento».

El entrenador explica que los altibajos emocionales forman parte de la vida, especialmente dentro del mundo del deporte. «A veces los jugadores estamos tristes porque hemos perdido, sí, estáis tristes, es que es bueno que lo estéis. Luchad con ello, vivid con ello y estad con ello, sabiendo que vuestra capacidad de actividad os permitirá cambiar ese estado de ánimo».

#liderazgo #pepguardiola #InteligenciaEmocional #gestion ♬ sonido original - Futbol y Algo Más + @nachunahuel1992 Pep Guardiola y la Inteligencia Emocional ¡Una lección de la mente más brillante del fútbol moderno! 🧠✨ Pep Guardiola nos enseña que el liderazgo va más allá de la táctica. La verdadera clave es la inteligencia emocional. 🗣️ No se trata de forzar la felicidad, sino de aceptar y vivir con los estados de ánimo. La tristeza, el enojo, son parte del juego y de la vida. La obligación de uno mismo es crear un ambiente donde se pueda sentir, sin ir contra lo que se siente. 😔➡️😃 Aceptando nuestras emociones y canalizándolas a través de la actividad, podemos transformar la tristeza en motivación. Un líder genuino no solo busca la perfección técnica, sino la salud emocional de su equipo. 💬 ¿Qué te pareció la reflexión de Pep? ¿Crees que es aplicable a la vida diaria? ¿Crees que la inteligencia emocional es la clave del fútbol moderno? ¡Te leemos! 👇 #futbolyalgomas

Para Guardiola, lo verdaderamente importante es practicar la capacidad de aceptar la tristeza, al igual que el resto de las emociones. «No ir contra el estado de ánimo, esa es una de las claves. Todos somos iguales en esto. Todos tenemos los mismos miedos y las mismas ilusiones», subraya. A lo que añade, a modo de conclusión: «Hoy tenemos que demostrar que somos excepcionales... mentira. Es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás, en relación a cómo nos sentimos«.