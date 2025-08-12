Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álvaro Morata. EP

Álvaro Morata, sobre su dieta: "He quitado este alimento porque me sienta mal y me deja cansado"

El futbolista ha revelado qué dos ingredientes ha dejado de consumir en su rutina de alimentación y por qué

Mar Georga

Martes, 12 de agosto 2025, 01:07

El que hasta ahora había jugado en la liga turca, Álvaro Morata, ha desvelado ciertas curiosidades sobre su dieta en una reciente entrevista a 'Men's Health'. El exdelantero del Galatasaray Spor Kulübü explica que ha eliminado dos ingredientes de su dieta porque experimentaba síntomas, tales como le hinchazón y la fatiga, que afectaban a su rendimiento diario. Esta decisión la ha tomado bajo la supervisión de un equipo profesional de nutricionistas deportivos, quienes han analizado los efectos individuales de cada alimento en su organismo.

El primer alimento que ha eliminado de su dieta es el gluten, un conjunto de proteínas presente en gran variedad de cereales. Morata lo explicaba de la siguiente manera en su entrevista: "Me sienta bastante mal, me cuesta mucho digerir y me hace estar muy cansado". Gracias a este cambio de dieta, el futbolista ahora tiene unas digestiones mucho más ligeras, con menos inflamación y fatiga. En términos de rendimiento deportivo, el futbolista señala que su objetivo es experimentar una menor sensación de fatiga, conseguir una recuperación muscular más eficiente y obtener un mayor control de su peso corporal.

El segundo ingrediente que también ha eliminado de su dieta es el azúcar refinado, un alimento también asociado a la inflamación y que además puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes de tipo 2. Álvaro Morata detalla que gracias a la supresión del azúcar refinado en su dieta ha conseguido una mayor estabilización de su energía, evitando picos de glucosa, a la par que ha conseguido reducir la inflamación abdominal. A lo que añadía, respecto al consumo de azúcar refinado: "Es lo peor que hay no solo para el deportista, sino para cualquier persona".

