Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz revela el secreto de su juventud a los 61 años: "Mi abuelo aparentaba 25 años menos y hacía lo mismo que yo"

El artista presume de físico y confiesa que se siente mejor que nunca

Mar Georga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:19

El cantante Lenny Kravitz es conocido, además de por su extensa carrera musical, por ser uno de los artistas a nivel internacional que más se cuidan, tanto a nivel físico como mental. El intérprete de 'Fly Away' ha vuelto a los escenarios con 'Blue Electric Light' y 'Human', un proyecto repleto de ritmo que ha presentado junto a una musculada imagen, a sus 61 años.

Ante las numerosas preguntas respecto a su físico, el cantante ha decidido revelar el secreto de su juventud de cómo consigue conservarse tan bien físicamente. "Me tomo muy en serio mi entrenamiento, lo llevo por dentro. Intento descansar lo máximo posible, pero esa es mi debilidad. Tuve un abuelo que siempre aparentaba 25 años menos y hacía lo mismo", explica Kravitz en una entrevista a 'USA Today'.

El artista ha sostenido que el ejercicio físico no entiende de edades, y que se puede seguir practicando a edades más mayores. "Puedes tener 30 años y estar destruido o puedes tener 80 y ser joven y vibrante. Si me preguntaras cuándo estuve en mejor forma física te diría que sería hoy, ahora mismo. Mental, física y espiritualmente, nunca he estado mejor", relata.

Lenny Kravitz afirma que su abuelo fue su ejemplo a seguir, aprendió a patinar a los 80 años porque no pudo disfrutar de su infancia

Esta mentalidad la ha aprendido gracias a su abuelo, quien practicó el ejercicio físico durante toda su vida. "De joven no me gustaba nada hacer todo esto y él solía despertarme para hacer las tareas del hogar, pero quería que hiciera ejercicio con él. A finales de sus 80, solía montar en bicicleta durante cinco horas. ¡Cinco horas!", exclama el cantante.

A lo que añade, respecto a su abuelo: "A los 9 años se convirtió en el cabeza de familia para mantener a su madre, que estaba postrada en cama, y a sus cuatro hermanos en las Bahamas, donde no había electricidad. Aprendió a patinar a los 80 años de edad porque no tuvo su infancia. Así era él. Tenemos ciertos estereotipos de que a esta altura de la vida deberías estar haciendo esto o aquello, y no es así", concluye Lenny Kravitz.

