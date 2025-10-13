Pablo Ojeda, nutricionista, elabora el ranking de tendencias nutricionales definitivo El experto analiza y clasifica todos los métodos virales que han surgido para la pérdida de peso y grasa

Mar Georga Lunes, 13 de octubre 2025, 01:32 Comenta Compartir

El ayuno intermitente 16/8, el 'batch cooking', el consumo de probióticos para la microbiota, el uso de la freidora de aire para cocinar y el famoso Ozempic. Todas estos son tendencias virales que han inundado las redes sociales en los últimos meses. Pero, ¿cuáles de ellas son realmente útiles, especialmente a la hora de perder peso, y cuáles son perjudiciales para la salud?

El nutricionista Pablo Ojeda ha compartido un vídeo en Instagram en el que clasifica todas estas tendencias virales en orden de mejor a peor y analiza cada una de ellas. Tal y como explica, el ayuno intermitente se corona en el primer puesto como el método más saludable para perder peso y para mantener unos correctos niveles de resistencia a la insulina. Eso sí, el experto advierte de que no es recomendable para aquellas personas que no tengan una relación saludable con la comida.

A continuación, en el puesto número dos y tres, prosigue con los probióticos y el 'batch cooking' (preparar comida para toda la semana), dos métodos nutricionales que considera útiles a la par que beneficiosos. De los primeros, el experto en nutrición señala que los probióticos son "el futuro" porque "si tu intestino está bien, todo mejora". Asimismo, el 'batch cooking', que consiste en dejar la comida preparada con antelación, "hace sostenible cualquier cambio", por lo que recibe una puntuación de 8,5 sobre 10.

No obstante, Pablo Ojeda advierte de otras soluciones virales para perder peso que considera sobrevaloradas. El experto se refiere a la freidora de aire, al Ozempic y el GLP-1, al colágeno, a la creatina y proteína, y a las dietas sin azúcares añadidos y sin ultra procesados. Explica que, ni son milagrosas ni resultan de gran utilidad si no se acompañan de un estilo de vida saludable.

Temas

salud

Alimentación

Instagram