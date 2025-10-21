María Muñoz, médica: "El orégano no es solo para la pizza, es una planta medicinal" Este alimento es mucho más que un simple condimento para realzar el sabor de los platos, también contiene numerosas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes

El orégano es el condimento perfecto para las pizzas, pastas, carnes, pescados, ensaladas y salsas. Pero más allá de su capacidad de potenciar el sabor de las comidas, esta hierba aromática también aporta numerosos beneficios para la salud. Se trata de la faceta menos conocida pero más sorprendente del orégano.

María Muñoz, médica especialista en aparato digestivo, ha querido detallar en uno de sus vídeos de Instagram cuáles son las propiedades nutricionales de este alimento. En palabras de la experta, "el orégano está en todas las casas, pero muy poco sabemos realmente lo que tenemos en las manos. No es solo una hierba aromática, es literalmente una planta medicinal. Y bastante potente, por cierto".

Los beneficios para la salud que aporta el orégano

Esta planta resulta beneficiosa en numerosos aspectos, desde la digestión hasta el sistema respiratorio. Contiene compuestos que combaten bacterias, virus y que aportan efectos antioxidantes, calmantes y antiinflamatorios. En primer lugar, "ayuda a combatir el daño celular que provocan los radicales libres. Algo que está directamente relacionado con el envejecimiento y muchas enfermedades". Esto lo consigue gracias al ácido rosmarínico y los flavonoides.

Seguidamente, el orégano "puede ayudar a frenar bacterias -como el Helicobacter pylori-, virus, parásitos e incluso hongos", debido a sus compuestos de carvacrol y timol. A lo que añade la médica: "También tiene efecto calmante a nivel intestinal, ya que aumenta la secreción de los jugos gástricos y la producción de bilis. Además, tiene un efecto carminativo, porque ayuda a la relajación de los músculos intestinales, lo que ayudará a reducir los gases y la distensión abdominal".

"Sí, el orégano es mucho más que un toque final para la pizza y la pasta. Es un auténtico remedio natural que tienes en la cocina y que puedes usar a diario. Y lo mejor, es barato, fácil de conseguir y muy versátil. La próxima vez que lo uses ya sabrás que no estás echando solo sabor, sino que estás añadiendo salud a tu plato", concluye la doctora Ana Muñoz.