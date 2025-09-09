Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Novak Djokovic se abre en una entrevista: "Debemos aprender a estar solos y a crear espacios para nosotros mismos"

El serbio de 38 años reflexiona sobre la soledad y el valor de aburrirse

Mar Georga

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:09

Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas de la historia, ha decidido mostrar su faceta más personal en el podcast del coach y escritor Jay Shetty. A lo largo de la conversación, el que posee 24 títulos de Grand Slam ha compartido una profunda reflexión sobre la soledad y el crecimiento personal.

"La soledad no es necesariamente mala. Debemos aprender a abrazarla y a disfrutar estando con nosotros mismos", comienza explicando Djokovic. El tenista subraya que, lejos de caer en los extremos, se trata de encontrar un punto intermedio que resulte saludable. "No significa que tengamos que llevarlo al otro extremo, pero sí debe haber un equilibrio, dedicando una parte de nuestro tiempo a nosotros mismos", continua.

El tenista argumenta que sentirse aburrido de vez en cuando es positivo, ya que nos puede ayudar a organizar la mente o a potenciar nuestra creatividad. "Estar aburrido es bueno. Sentirse aburrido no significa que inmediatamente tengas que ponerte a leer un libro o a mirar la pantalla del móvil o del televisor. Necesitas aprender a estar a solas con tus pensamientos", destaca.

A lo que añade: "Si no te sientes cómodo haciendo esto dentro de casa hazlo fuera de casa. Siéntate, tómate algo y simplemente mira al cielo. Es el momento en el que puedes ser más creativo o gestionar todos esos pensamientos que has estado evitando, distrayéndote con el teléfono o con otras cosas".

