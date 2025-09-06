¿Lavadora atascada? El sencillo truco para abrir la puerta cuando está bloqueada Tan solo es necesario un objeto que todos tenemos en casa

Mar Georga Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:54 Comenta Compartir

En ocasiones ocurre que el ciclo de la lavadora ha terminado pero, de algún modo, la puerta no abre. Tras comprobar varias veces que el lavado ha terminado, la puerta sigue bloqueada y sin mostrar signos de ceder. La primera reacción suele ser la de tirar con fuerza, o incluso llamar al servicio técnico, pero nada de esto es necesario.

Existe un sencillo truco con el que podrás salir del apuro, sin necesidad de maniobras complicadas ni herramientas especiales. Tan solo necesitaremos un cordón, como el de unos zapatos, para poder abrirla desde fuera.

Pasos a seguir para desbloquear la puerta de la lavadora

El método consiste en rodear la puerta de la lavadora con un cordón, haciendo un gesto similar al de una palanca desde el exterior, pero sin dañar el electrodoméstico.

1. Introduce el cordón por la parte superior de la puerta.

2. Hazlo deslizar siguiendo la circunferencia, de manera que rodee todo el aro.

3. Cuando el cordón llegue a la zona del cierre, tira de ambos extremos hacia ti.

4. La puerta se desbloquea de inmediato.

Según explica un trabajador de Centro Hogar Único, se trata de un consejo pensado solo para situaciones de emergencia. Ya que si la puerta se bloquea de manera recurrente, es señal de que el tirador está dañado, o de que existe un fallo eléctrico del bloqueo. Por ello, forzarla cada vez con un cordón solo aplaza el problema. Lo prudente, en todo caso, sería reparar la puerta o sustituir el cierre.