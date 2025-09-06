Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gabriel Moisa

¿Lavadora atascada? El sencillo truco para abrir la puerta cuando está bloqueada

Tan solo es necesario un objeto que todos tenemos en casa

Mar Georga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:54

En ocasiones ocurre que el ciclo de la lavadora ha terminado pero, de algún modo, la puerta no abre. Tras comprobar varias veces que el lavado ha terminado, la puerta sigue bloqueada y sin mostrar signos de ceder. La primera reacción suele ser la de tirar con fuerza, o incluso llamar al servicio técnico, pero nada de esto es necesario.

Existe un sencillo truco con el que podrás salir del apuro, sin necesidad de maniobras complicadas ni herramientas especiales. Tan solo necesitaremos un cordón, como el de unos zapatos, para poder abrirla desde fuera.

Noticias relacionadas

Una ortodoncista alerta de los peligros que supone tirar de la cadena del váter con la tapa abierta

Una ortodoncista alerta de los peligros que supone tirar de la cadena del váter con la tapa abierta

Alan Peiró, adiestrador canino, desmonta el mito de los paseos con tu perro: «No es caminar por caminar»

Alan Peiró, adiestrador canino, desmonta el mito de los paseos con tu perro: «No es caminar por caminar»

La mejor forma de cuidar el cabello teñido, según la dermatóloga Pilar Ochoa

La mejor forma de cuidar el cabello teñido, según la dermatóloga Pilar Ochoa

Pasos a seguir para desbloquear la puerta de la lavadora

El método consiste en rodear la puerta de la lavadora con un cordón, haciendo un gesto similar al de una palanca desde el exterior, pero sin dañar el electrodoméstico.

1. Introduce el cordón por la parte superior de la puerta.

2. Hazlo deslizar siguiendo la circunferencia, de manera que rodee todo el aro.

3. Cuando el cordón llegue a la zona del cierre, tira de ambos extremos hacia ti.

4. La puerta se desbloquea de inmediato.

Según explica un trabajador de Centro Hogar Único, se trata de un consejo pensado solo para situaciones de emergencia. Ya que si la puerta se bloquea de manera recurrente, es señal de que el tirador está dañado, o de que existe un fallo eléctrico del bloqueo. Por ello, forzarla cada vez con un cordón solo aplaza el problema. Lo prudente, en todo caso, sería reparar la puerta o sustituir el cierre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  2. 2 Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
  3. 3

    El hito arquitectónico que le faltaba a Valencia
  4. 4

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  5. 5 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas
  6. 6

    El Roig Arena ya sabe a paella
  7. 7 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  8. 8 Una tromba marina sobrecoge El Perellonet
  9. 9 Aemet anuncia un fin de semana con temperaturas inestables, chubascos y posibles tormentas en la Comunitat Valenciana
  10. 10 El funeral de Estado por las víctimas de la dana será el día del primer aniversario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Lavadora atascada? El sencillo truco para abrir la puerta cuando está bloqueada

¿Lavadora atascada? El sencillo truco para abrir la puerta cuando está bloqueada