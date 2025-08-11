Una ortodoncista alerta de los peligros que supone tirar de la cadena del váter con la tapa abierta Almudena Herraiz explica que las bacterias y partículas fecales pueden terminar en lugares insospechados, como el cepillo de dientes

Mar Georga Lunes, 11 de agosto 2025, 01:37

Una acción tan común como la de tirar de la cadena del váter puede resultar mucho más perjudicial para nuestra salud de lo que parece. La ortodoncista Almudena Herraiz explica que «cada vez que tiramos de la cadena, sobre todo si la tapa está abierta, sale en el exterior un montón de bacterias que están en el váter». Estas partículas fecales son lanzadas al aire como un aerosol, y acaban siendo depositadas en todo tipo de superficies del baño, especialmente en el cepillo de dientes, al ser este una de las zonas más propensas a acumular bacterias.

«El cepillo de dientes es una zona que es muy prolífera para que salgan bacterias porque está húmedo, entonces les gusta la humedad», alerta Herraiz. Aunque no solo el cepillo puede verse perjudicado por esta sencilla acción de tirar de la cadena, las partículas fecales también pueden acabar en nuestro rostro y cuerpo. Para evitar esta amenaza en la higiene, la experta recomienda tomar dos medidas sencillas, pero efectivas: «Cierra la tapa y dos, intenta cubrir tu cepillo para que no le caigan todas estas bacterias». Para ello, resulta de gran utilidad utilizar cubiertas protectoras en los cepillos, los cuales ayudan a mantenerlos libres de gérmenes.

@almuherraizortodoncia Cada vez que tiramos de la cadena sin cerrar la tapa, millones de bacterias y partículas fecales salen disparadas al aire y acaban depositándose en tu cepillo de dientes. El problema no termina ahí: el cepillo está húmedo y la humedad es el ambiente perfecto para que las bacterias se multipliquen. 🔹 Cierra siempre la tapa del váter antes de tirar de la cadena. 🔹 Y protege tu cepillo: guárdalo en una funda ventilada o, al menos, aléjalo del inodoro. ♬ sonido original - almuherraizortodoncia

No obstante, Almudena Herraiz señala que existen muchos usuarios que optan por guardar los cepillos en cajones. «Muchas veces hay gente que lo que hace, aunque no lo creamos, es guardarlos en cajones». Una práctica que la ortodoncista desaconseja ya que, de este modo, la humedad dentro del cajón también puede favorecer la proliferación de bacterias.

En resumen, para asegurar una correcta higiene, es importante proteger los cepillos de dientes con una cubierta de plástico y tirar de la cadena con la tapa del váter cerrada.