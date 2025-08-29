Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La mejor forma de cuidar el cabello teñido, según la dermatóloga Pilar Ochoa

Modificar el color del pelo se ha convertido en una de las prácticas más comunes, pero esta conlleva riesgos para la salud del cabello

Mar Georga

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:14

Los tintes de pelo son productos cosméticos que permiten cambiar el color del cabello. Su uso genera un daño en la fibra capilar y la cutícula, por lo que es recomendable que después de este proceso químico se realicen una serie de cuidados específicos, con el objetivo de preservar la salud del cabello. De lo contrario, los tintes de pelo podrían "producir alteraciones del cabello como alopecia, ruptura, encrespamiento y porosidad", señala la dermatóloga Pilar Ochoa.

Los cuidados post coloración "son necesarios e importantes debido a que la fibra pilosa queda seca y frágil. La cutícula está maltratada y la corteza alterada, además de que los enlaces están rotos. Por lo tanto, es un pelo que necesita más cuidado y humectación para que se mantengan en el mejor estado posible", advierte Ochoa.

Pero, ¿a qué clase de productos se refiere la dermatóloga? Ochoa incide en el uso habitual del acondicionador, así como en aquellas formulaciones que alejen al cabello de la sequedad. "Utilizar acondicionador cada vez que lo laves, así como tratamientos para hidratar el cabello, como son las mascarillas específicas para el pelo dañado o teñido y los champús para cabellos secos", concluye la dermatóloga.

