Juanma López Iturriaga confiesa cómo fue para él caer en la estafa del 'hijo en apuros': «Me pedían 9.800 euros» El exjugador de baloncesto declara:«La mayoría de la gente va a pensar: 'Eres idiota»

El exjugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección española, Juanma López Iturriaga, ha relatado públicamente cómo fue víctima de la conocida «estafa del hijo falso o hijo en apuros», un timo del que constantemente alertan la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El mecanismo del engaño es sencillo pero efectivo: los estafadores se hacen pasar por el hijo de la víctima y envían un mensaje de WhatsApp desde otro número, diciendo que el teléfono del hijo está averiado y que ese es su nuevo número.

Una vez que los padres se creen la historia, los delincuentes afirman tener una urgencia económica, como la necesidad de hacer una compra, y piden que se les haga una transferencia bancaria a una cuenta controlada por ellos. Las cantidades solicitadas suelen alcanzar varios miles de euros.

«Fue como si me hubiese dejado el cerebro en la mesilla»

Durante su intervención en el programa 'A las bravas' de la Cadena Ser, Juanma López Iturriaga describió cómo se sintió aquel día: «Fue como si de repente me hubiese sacado el cerebro, lo dejase en la mesilla y me fuera a hacer la vida». Admitió que «Estaba tan ofuscado que no me di cuenta» por un problema personal que ni pensó en la historia que le contaban los estafadores.

Llegó a realizar varias transferencias

El exbaloncestista confesó que llegó a iniciar varias transferencias por valor a 9.800 euros, porque el banco no le dejo hacer una transferencia tan elevada. «Estaba negociando con ellos: 'Hago dos de 2.900 y otra de mil y pico', «y la persona al otro lado me respondía: 'Sí, sí, así está bien'. Estaba conversando con ellos y en ningún momento se me encendió la bombilla. Sé que la mayoría pensará: «Eres idiota», admite Iturriaga.

«Yo estaba muy ofuscado por un problema que tenía y estás en otra cosa... y las casualidades. Llamé dos veces a mi hija a su teléfono y tal y no me lo cogió porque estaba en una reunión», recuerda.

El exjugador recordó con detalle el instante en que comprendió que había sido engañado: «Estaba en la salida de la carretera de Burgos, cerca de Madrid, a las cuatro y pico de la tarde. Llamé a mi hija, por fin me contestó y le pregunté por las transferencias. Y me dice: '¿Qué transferencias?'. Ahí fue cuando se me encendieron todas las luces», relató.

«Me recordó a las inocentadas. Es que era en plan inocentada. Estas inocentadas cuando de repente sales con el ramo de flores y ves la cara del inocente que le está pasando todo diciendo: 'Cómo no me he dado cuenta'. Pero insisto, a todos los listos y listas que nos están viendo y están pensando que soy idiota: Ojo, tened cuidado, tened cuidado».