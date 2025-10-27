Jon Hernández, experto en IA: «ChatGPT-5 va a cambiar el mundo, viene con un doctorado en todo» Según el experto, esta nueva herramienta transformará el trabajo, la educación y la interacción con la tecnología

Jon Hernández sobre el escenario del II Congreso de Inteligencia Artificial de la Junta, en el Palacio de Congresos de Granada.

Mar Georga Lunes, 27 de octubre 2025, 01:43

El avance de la inteligencia artificial acelera a un ritmo que pocos hubieran podido imaginar hace apenas unos años. Jon Hernández, CEO de 'Inteligencia Artificial' y divulgador, advierte de que con ChatGPT-5 entramos en una nueva fase: «Será como si de repente tuviéramos un doctorado en todas las áreas metido en un ordenador. No hay marcha atrás», ha asegurado en una entrevista a Uri Sabat.

Según Hernández, lo que hemos visto hasta ahora ha sido tan solo un aperitivo. GPT-3.5 equivalía a un estudiante de primaria y GPT-4 a un estudiante de instituto. GPT-5, sin embargo, representa un salto sin precedentes, con un potencial que promete alterar industrias enteras y redefinir cómo interactuamos con la tecnología a diario.

La inteligencia artificial ya está cambiando el mundo

El problema es que, junto a la revolución de la IA, se presentan varios interrogantes. «Estamos en un banco de niebla», explica Hernández. La razón es que «no sabemos cuánto durará ni qué veremos al salir, pero intuimos que el horizonte está lleno de máquinas inteligentes trabajando con nosotros o incluso en nuestro lugar».

Su impacto en el trabajo es lo que más miedo y polémica está generando en la población. Desde el punto de vista del divulgador, «no se trata solo de perder empleos, sino de redefinir el modelo productivo. Queremos que la IA trabaje para nosotros, pero no queremos que nos quite el sueldo. Ahí está el verdadero choque».

ChatGPT marca un antes y un después

La llegada de GPT-5 obligará a replantear conceptos básicos de la educación y la información. Según Hernández, la memorización como técnica de aprendizaje y estudio perderá su sentido pragmático: «Tendrás unas gafas de realidad aumentada que responderán a tus preguntas antes incluso de que las formules. ¿De qué sirve memorizar, si la información te acompaña en tiempo real?».

Más allá del conocimiento, la llegada de GPT-5 introducirá cambios culturales y sociales. Estas máquinas inteligentes podrían convertirse en una nueva especie, planteando dilemas éticos sobre derechos y obligaciones. Hernández compara la situación con el respeto que le damos a los animales. «Si ya hemos reconocido dignidad a seres que no hablan nuestro idioma, ¿qué pasará cuando la IA muestre signos de agencia?», plantea.

Riesgos y desafíos de la nueva IA

Además, el profesional aprovecha la entrevista para alertar sobre los peligros que suponen los deepfakes, especialmente en las elecciones presidenciales y las campañas políticas. También advierte sobre la concentración de poder que están acumulando las grandes tecnológicas -como Google, Microsoft y Apple- y la dependencia que podrían desarrollar los usuarios en torno a sus asistentes digitales.

Pese a todo, la recomendación del experto en IA Jon Hernández es clara: formarse, experimentar y aprender a usar esta herramienta. Además, sostiene una visión realista: «Lo que vemos hoy es lo peor que la IA va a hacer en toda su historia. De aquí en adelante solo mejorará». Aquel que no aprenda a utilizar tecnologías como ChatGPT, según explica, tendrá un mayor riesgo de quedarse atrás en el mercado laboral.