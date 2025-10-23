Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Colapso total en la V-31 y la CV-35 este jueves

Los líderes tecnológicos hacen match en Valencia en el VDS

DeepTech Night, celebrada en The Terminal Hub en el marco del Valencia Digital Summit, reunió a investigadores, inversores y corporacionesen un encuentro exclusivo para presentar Deep Tech Builder

Chema Bermell

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:01

Valencia volvió a encender sus luces como polo de innovación con el arranque del VDS 2025. Y, en el corazón de ese ecosistema, The Terminal ... Hub se convirtió anoche en el punto de encuentro donde ciencia, inversión e industria se estrecharon la mano. Allí nació oficialmente Deep Tech Builder (DTB), un 'venture builder' especializado en tecnologías profundas que aspira a traducir investigación puntera en empresas escalables con propósito. La escena, bautizada como DeepTech Night, congregó a 80–90 figuras clave del sector —desde inversores y emprendedores hasta oficinas de transferencia y equipos de innovación abierta— y dejó un mensaje nítido: el' deep tech' español quiere jugar en liga global.

