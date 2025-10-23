Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gustavo Santaolalla toca el ronroco en uno de sus conciertos. LP

Gustavo Santaolalla: «La IA es una herramienta musical pero no puede a la creatividad humana»

El argentino actúa este sábado en Valencia en una gira que homenajea a un instrumento crucial en su carrera, en la que ha conseguido dos Oscar

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:27

Concierto de dos Oscar este sábado 25 de octubre en el Palacio de Congresos de Valencia (21:30 horas). Son las estatuillas que conquistó Gustavo ... Santaolalla por las bandas sonoras de 'Brokeback Mountain' y 'Babel'. El compositor y productor de 73 años se ha echado a la carretera en una gira por 16 ciudades, 4 de ellas en España, con el instrumento que le abrió las puertas de Hollywood. 'Ronroco' es el nombre de este objeto musical y de un álbum, tejido durante 13 años, a los que el artista argentino quiere homenajear en este ciclo de actuaciones: «Es un poco como celebración de estos años en los que se han abierto las puertas al cine y con ese instrumento que nos acompaña desde el principio hasta ahora. Es algo que estuvo siempre postergado».

