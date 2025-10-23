Gustavo Santaolalla: «La IA es una herramienta musical pero no puede a la creatividad humana»

Concierto de dos Oscar este sábado 25 de octubre en el Palacio de Congresos de Valencia (21:30 horas). Son las estatuillas que conquistó Gustavo ... Santaolalla por las bandas sonoras de 'Brokeback Mountain' y 'Babel'. El compositor y productor de 73 años se ha echado a la carretera en una gira por 16 ciudades, 4 de ellas en España, con el instrumento que le abrió las puertas de Hollywood. 'Ronroco' es el nombre de este objeto musical y de un álbum, tejido durante 13 años, a los que el artista argentino quiere homenajear en este ciclo de actuaciones: «Es un poco como celebración de estos años en los que se han abierto las puertas al cine y con ese instrumento que nos acompaña desde el principio hasta ahora. Es algo que estuvo siempre postergado».

-¿Qué se encontrará el espectador en el Palacio de Congresos de Valencia?

-Esto es un concierto alrededor un poco de la estética que mostré en un álbum que se llama precisamente 'Ronroco', que ya cumplió 25 años. Y ese álbum es el que me abrió las puertas al cine, a partir de ese trabajo me llamó Michael Mann para hacer la música para 'The Insider' ('El dilema' en España). A partir de ese álbum fue que empecé mi relación con Iñarritu, con el cual hice cuatro películas. El concierto tiene todo como un clima, como una cosa. No es quizás tan ecléctico, si bien hay cosas muy diversas que hago con el instrumento y con el grupo, porque es un ensamble, no soy yo solo. Pero sí tiene todo como un clima, muy introspectivo. Diría que tiene una conexión con lo espiritual en la música, muy potente. Es bastante distinto a lo que yo hacía habitualmente en conciertos. Si bien en otros conciertos de pronto había un fragmento que tocaba algo así, este es todo alrededor de ese estilo.

-Entonces, ¿el aficionado a Santolalla como autor de bandas sonoras lo va a reconocer en este concierto?

-Lo va a reconocer porque hay muchas piezas del mundo del cine que han sido hechas con rock and roll. Piezas de 'Diarios de motocicleta', de 'Babel', de 'The last of us', cuyo tema principal, del videojuego y luego de la serie, fue escrito con el ronroco.

-Usted lleva en la música desde los 16 años. ¿Cómo llegó a usted el ronroco?

-Yo originalmente tocaba el charango, que es un instrumento que está relacionado con el ronroco. El ronroco en realidad es como un charango en un registro más creable, pero tiene una sonoridad muy diversa del charango, donde no perdura mucho el sonido. Por eso es que un charanguista siempre toca con una mano derecha muy rápida, haciendo mucho trémbolo. En cambio, el ronroco sostiene el sonido y me permite a mí de pronto tocar una melodía y acompañarme al mismo tiempo. Yo desde los 16 años tocaba el charango como porque me interesó el tema de la identidad. Yo tenía una banda de rock y empezó mi carrera como artista y como productor, porque siempre me interesó la cosa del arte de hacer discos, no solamente componer canciones y grabar, sino también convertir todo eso en un disco. Y siempre me interesó el tema de la identidad. Entonces, no solamente quería cantar en mi idioma, en castellano, sino que quería también tocar en mi idioma. Entonces, a lo que es el idioma del rock, lo empecé a fusionar cosas folklóricas, primero de Argentina y luego de Latinoamérica. Aquello fue muy criticado por la inteligencia del rock en el momento, porque decían: 'Esto no es rock'. Bueno, después el tiempo, de alguna manera, me validó. Entonces, en esa búsqueda, uno de los instrumentos que tomé fue el charango. Y siempre lo utilizaba, lo ponía en mi disco. Un día, cuando ya vivía en Estados Unidos y fui de visita a Argentina, entré a una casa de la música y vi un charango como más grande. Cuando toqué ese instrumento, me pasó algo que no pude describir, pero tuve una conexión muy fuerte, algo que enfocó como el espíritu. A partir de ahí junté grabaciones por un periodo de tres meses. De pronto, un gran charanguista, un 'man' que yo miraba cuando era chico por televisión, fue el que me dijo que hiciera un álbum, que es 'Ronroco'. Son grabaciones que existen durante 13 años de mi vida. Cuando salió no lo podía promocionar porque estaba con mi proyecto de diseño discográfico, que era de música rock, hip hop y electrónica, y esto es una cosa totalmente distinta. Salió en Estados Unidos, y un día Michael Mann me dijo que si quería hacer un tema para 'The Insider'. Por otros lado, una amiga empezó a decirme que tenía que hacer la música de este nuevo director mexicano Alejandro González Iñarritu, y así fue. Todo a partir de ese álbum. Y ese instrumento de pronto se convirtió en una parte muy importante de mi carrera.

-En la que ganó dos Oscar...

Primero lo gané con 'Brokeback Mountain', con mi proyecto de diseño discográfico de España, que no tiene rock. Pero después 'Babel', mi segundo Oscar, tiene un tema muy, muy importante en el medio de la película, que es todo con rock.

-Ha dicho que entró al cine con 'The Insider', pero se le recuerda más a partir de 'Amores perros', que fue una película muy rompedora…

-Fue simultáneo, que Michael Mann me llamó y pasó lo de 'Amores Perros'. Simultáneamente. En 'The Insider' era solamente un tema. En 'Amores Perros' hice la música de toda la película. El ronroco está presente en las dos. El final de 'Amores Perros', cuando se va el chivo con el perro caminando, todo eso es ronroco. En México se ha celebrado el 25 aniversario de 'Amores Perros', estamos trabajando nuevamente con el álbum, hubo una proyección y luego hicimos un pequeño concierto con la música de la película.

-¿Le da el mismo valor al ronroco que los grandes músicos españoles le dan la a guitarra?

-A mí me gusta jugar con instrumentos diversos, incluso algunos que no sé tocar. Pero la guitarra también la siento muy cercana, mis instrumentos son la guitarra y el ronroco.

-En su gira en España pasa por Cartagena, Barcelona, Málaga y Valencia, que es tierra de músicos. Hay un dato de que el 55% de los profesionales en España se formaron en la Comunitat Valenciana. ¿Qué supone esto para usted?

-¡Qué buen dato! Yo en los 90 conocí a la gente de Seguridad Social de Valencia. Lo produje muchísimo. Soy de alguna manera responsable un poco de todo el fenómeno del rock en España y en Latinoamérica. He producido a Maldita Vecindad, a Julieta Venegas, a Juanes… En ese momento es donde conocí a Seguridad Social. Hace años que no tengo contacto con ellos, pero me encantaría verlos en Valencia.

-A Valencia viene dentro de unos meses Hans Zimmer. ¿Por qué se ha puesto de moda programar conciertos de música de películas?

-Creo que la música está relacionada con lo visual, y antes la gente no tenía tanta relación con lo visual. La tenía en el cine o mirando televisión. Pero ahora lo visual nos ocupa un montón de tiempo a través de plataformas como TikTok o Instagram, y tenemos una gran capacidad para filmar o tomar fotos. Creo que la música relacionada con lo visual se vuelve muy interesante para la gente.

-Usted ha hecho una música muy artesanal. ¿La inteligencia artificial es un peligro para la música?

-Es una realidad, todo lo mío es muy artesanal. Va a ver que yo toco toda mi música de películas, yo ejecuto muchas veces casi todos los instrumentos. No soy un típico compositor, es como algo más artístico. ¿La inteligencia artificial es un peligro para los músicos? Yo pienso que es un instrumento más. Es como cuando salían los teclados de muestreo. Yo recuerdo que los músicos decían: '¡Se terminó, no vamos a poder trabajar más, perdimos nuestro trabajo!'. Y todavía hasta el día de hoy no hay nada que se desplace con una orquesta con 40 violines tocando juntos en una música de una película. Creo que la inteligencia artificial es un instrumento más que puede servir como herramienta. Pero para la parte de la creación adolece de cosas importantísimas que tenemos nosotros humanos porque no tiene sentido el dolor de la pena, de la angustia... y eso es parte de lo que nutre la creación. Puede ser una gran herramienta pero no puede sustituir la creatividad.

-¿Cómo ha sido capaz de hacer la música de películas tan distintas como las de Iñarritu y 'Brokeback Mountain', y aún más diferente, un videojuego?

Bueno, en realidad al final todo son historias. Nunca estaba pensando en que hacía la música para un videojuego, mi idea era que estaba creándola para una gran historia. Por supuesto que después tienes que adaptar ciertas cosas. Pero dentro mismo de los videojuegos, antes de cada capítulo tú tienes como una pequeña película, y ahí es bastante similar.

-Con 73 años, dos Oscar, una carrera desde los 16, ¿cómo se mantiene la motivación para seguir viajando y celebrando conciertos?

-Yo todavía tengo muchas cosas que quiero hacer. No puedo seguir mi vida sin música. Si no pudiera tocar o si no pudiera viajar y llevar mi música por todo el mundo es como si no pudiera respirar. Es lo que me motiva.