Jeff Bezos, fundador de Amazon: «Solo existe un tipo de trabajador que nunca podrá ser reemplazado por una IA» El empresario ha compartido su opinión sobre el futuro del mercado laboral y el auge de la inteligencia artificial

Con el avance a pasos acelerados de la inteligencia artificial, el futuro del mercado laboral es objeto de debate continuo. Una de las últimas figuras en sumarse ha sido Jeff Bezos, quien ha participado en la Italian Tech Week 2025 celebrada el pasado mes de octubre.

¿Qué hacer para evitar que nuestro empleo sea reemplazado por la IA? La respuesta ante esta pregunta, para el fundador de Amazon, reside en la creatividad. «Solo existe un tipo de trabajador que nunca podrá ser reemplazado por una IA», señala. Y se trata de aquel empleado que posee la capacidad y la valentía de inventar.

Para ilustrar este argumento, el multimillonario ha expuesto una anécdota que vivió junto a su abuelo cuando era pequeño, en su rancho familiar situado en Texas. «Pasamos todo un verano arreglando un bulldozer (una máquina de construcción y minería) sin ayuda de nadie. Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa», explica.

La habilidad de inventar y aportar nuevas ideas es, bajo el punto de vista del empresario, la clave del éxito, y se ha convertido en su filosofía de vida. Es por ello que cuando lleva a cabo procesos de selección de suma importancia y debe entrevistar a los candidatos: «Les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado. Me dan más miedo dos chavales en un garaje que los competidores que ya conozco», afirma tajante.

De este modo, el empresario estadounidense se suma al grupo de expertos que coinciden en que ninguna tecnología será capaz de sustituir nunca a la creatividad humana. La capacidad de inventar y de crear sigue siendo la habilidad más importante en el mercado laboral, según Jeff Bezos.