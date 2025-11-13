Jorge Calvo, investigador en Inteligencia Artificial: «El verdadero desafío no es si tendremos trabajo, sino si estaremos preparados para los que vienen» El ingeniero y profesor ha compartido su análisis sobre el último informe del Foro Económico Mundial (FEM)

Mar Georga Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:50

El presente y futuro del mercado laboral es objeto de debate continuo debido a la irrupción de la inteligencia artificial. Mientras que algunas voces se muestran más pesimistas, como Roman Yampolskiy: «En el año 2030, hasta el 99% de los puestos de trabajo podrían desaparecer o ser automatizados». Otros expertos, como Jon Hernández, consideran que esta nueva tecnología tan solo dejará fuera de la ecuación a todos aquellos que no aprendan a utilizarla a su favor.

Por otro lado, figuras como el economista Gonzalo Bernardos o el Nobel de Física Geoffrey Hinton, tienen sus propias estimaciones sobre cuáles serán los trabajos más demandados en un futuro muy próximo, alcanzando salarios de lujo.

La realidad es que ya han comenzado a darse los primeros casos de despidos masivos a causa de la inteligencia artificial, como es el caso de Amazon. Hace pocos días anunciaba una importante reestructuración impulsada por esta tecnología, la cual comenzaba con una primera reducción de 14.000 personas de su plantilla.

La conclusión principal del informe del Foro Económico Mundial (FEM) sobre el futuro del empleo 2025

Siguiendo con esta línea, el Foro Económico Mundial (FEM) ha elaborado un extenso estudio con el objetivo de examinar cómo las macrotendencias transformarán los empleos y las habilidades. Titulado como 'Informe sobre el futuro del empleo 2025', este documento «reúne la perspectiva de más de 1000 empleadores líderes a nivel mundial». La conclusión principal de dicho estudio es que el 25% de las tareas podrán ser automatizadas en los próximos cinco años.

Pero, tal y como explica el investigador en Inteligencia Artificial Jorge Calvo Martin en su análisis, «el titular no es la sustitución, sino la transformación. El mismo informe prevé una 'gran rotación laboral', con 85 millones de empleos desplazados, pero la creación de 97 millones de nuevos roles adaptados a la nueva división del trabajo entre humanos y máquinas. El verdadero desafío, por tanto, no es si tendremos trabajo, sino si estaremos preparados para los trabajos que vienen».

«La inteligencia artificial no es enemiga ni amiga. Es una herramienta»

Es decir, la clave reside en aprender a utilizar esta herramienta, además de adaptarse a los nuevos puestos de trabajo que irán surgiendo a lo largo de los próximos años, en sustitución de los que irán desapareciendo. Pero la pregunta es, ¿cómo prepararse para estos cambios? En palabras del profesor universitario Jorge Calvo: «La clave no es competir contra la máquina, sino aprender a colaborar con ella de forma consciente».

Para el experto, lo primero que hay que entender es que la Ley de IA de la Unión Europea es una aliada, no una enemiga, dado que nos ayuda a crear un marco de confianza con el objetivo de proteger nuestros derechos. Lo segundo es que «debemos distinguir entre decisiones operativas (técnicas, rutinarias) y decisiones morales o estratégicas (basadas en valores). Podemos y debemos usar la IA para optimizar las primeras, pero jamás debemos ceder las segundas. Cuando un sistema de IA te sugiere una estrategia, la pregunta no es si es eficiente, sino si está alineada con nuestros valores humanos».

Cómo prepararse para lo que viene

Para disminuir las posibilidades de quedarse sin empleo, el profesor recomienda llevar a cabo un análisis y replanteamiento sobre qué habilidades son verdaderamente importantes. Más allá de las 'habilidades blandas', existen otras que nos podrán ser más útiles, ya que la IA Generativa ganará bastante terreno en el campo de las 'soft skills'.

«Debemos enfocarnos en identificar las habilidades potenciadoras: aquellas que nos permiten dirigir, validar y enriquecer el trabajo de la IA, creando una simbiosis donde el todo es más que la suma de las partes. La pregunta que debemos hacernos cada día no es qué puede hacer la IA por nosotros, sino cómo podemos usarla sin dejar de pensar por nosotros mismos», concluye Jorge Calvo Martin.

Por su parte, el analista de datos David Prades López, señala en la misma publicación de LinkedIn de Jorge Calvo lo siguiente: «La IA no es solo una herramienta ni un competidor: es un espejo que nos obliga a repensar cómo trabajamos, qué decisiones delegamos y cuáles permanecen exclusivamente humanas».

A lo que añade: «Prepararnos para esta transformación implica aprender a colaborar con la IA de forma consciente, potenciando nuestras habilidades estratégicas y morales mientras automatizamos tareas operativas. La clave está en crear una simbiosis donde humanos e IA se complementen, no en competir. Creo que en las habilidades potenciadores está la verdadera ventaja competitiva de cara a los próximos años».