Valencia se lanza a la carrera global de los semiconductores

El Campus Internacional de Semiconductores busca convertir a la región en un hub de referencia europeo para el diseño y aplicación de circuitos integrados electrónicos y fotónicos

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:42

El corazón de la revolución digital late en un pequeño componente: el semiconductor. Estos diminutos chips son los cimientos sobre los que se sostiene la ... inteligencia artificial, la automoción del futuro, las telecomunicaciones o las energías renovables. Sin ellos no hay computación cuántica, ni móviles, ni vehículos eléctricos. Y en un mundo que compite por hacerlos más rápidos, eficientes y sostenibles, Europa y España han asumido el reto de reducir su dependencia de Asia y Estados Unidos. En ese tablero global, la Comunitat Valenciana disfruta de una posición privilegiada, como recordó hoy la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, durante la jornada 'Campus Internacional de Semiconductores de Valencia: presente y futuro', celebrada en la sede de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL). «La Comunitat concentra el 60 % de la investigación y el diseño industrial español de microchips y semiconductores, y el 60 % del talento en fotónica integrada», destacó Cano. «Contamos con más de 600 empleos altamente cualificados y un ecosistema de excelencia que nos sitúa en la mejor posición para consolidar a Valencia como referente europeo en tecnología avanzada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

