Una extrabajadora de limpieza de hoteles advierte de las tres cosas que nunca debes hacer: «No uses los vasos de los baños»

Danna Littlewall es una creadora de contenido (@imdannalittlewall en TikTok) que se ha hecho viral en redes sociales por desvelar la realidad que se esconde tras algunos hoteles. Su relato ha generado desagrado y sorpresa a partes iguales entre sus seguidores: «Estas son las tres cosas que me dan asco y que ya no voy a volver a hacer nunca en mi vida en un hotel después de haber trabajado en limpieza en tres diferentes».

La primera advertencia que lanza Danna trata sobre los vasos de cristal que suelen colocarse en los baños para enjuagarse la boca o para beber agua. «Nunca uses los vasos que están en los baños», señala tajante. Esto se debe a que, en palabras de la creadora de contenido, «esos vasos se limpian con el mismo trapo que se utiliza para lavar el baño y el váter».

La segunda práctica que desvela la extrabajadora de limpieza de hoteles está relacionada con las almohadas y telas decorativas que pueden encontrarse sobre las camas. Según Danna Littlewall, estas piezas «nunca se lavan». Mientras que las almohadas blancas sí que se reponen y se limpian con frecuencia, las decorativas no, estas segundas «se lavan una vez al año».

Por último, el tercer consejo de la camarera de pisos es: «nunca camines descalzo por la habitación del hotel si este tiene una alfombra». La razón es que «esas alfombras nunca se lavan. Con suerte se pasa la aspiradora, o se limpia algo que se ha ensuciado con un trapo, porque no tenemos tiempo».

De esta manera, la creadora de contenido relata su experiencia como limpiadora de habitaciones de hoteles, una profesión que exige de un gran esfuerzo físico en jornadas a contrarreloj. Por su parte, algunos usuarios que también ha trabajado en el oficio señalan que en su experiencia personal no se han enfrentado a este tipo de prácticas, por lo que este relato varía en función de la cadena hostelera.

Una usuaria explica que, en su caso, ellas trabajaban con «tres y cuatro bayetas por lo menos». Y que, además, les proporcionaban trapos blancos para secar los vasos. Otra usuaria le responde y corrobora la información: «Así es. Esos vasos se limpian con agua caliente y el paño no puede ser el mismo que con el que limpias todo porque dejarías marcas. Es imposible dejar un vaso así, en los hoteles donde yo trabajo son muy estrictos con esto».