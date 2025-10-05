Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El farmacéutico Álvaro Fernández. YouTube

Álvaro Fernández, farmacéutico: «Puedes dar positivo en un control sin haber bebido»

El experto desvela qué alimentos y productos suelen llevar una cantidad de alcohol

Mar Georga

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:39

Comenta

Álvaro Fernández es el farmacéutico más viral de las redes sociales. Desde hace años utiliza su perfil de TikTok, Instagram y YouTube para divulgar información sobre su profesión, así como para desmentir bulos sanitarios. El profesional utiliza su característico tono humorístico para llegar a una audiencia de todas las edades y desmontar los falsos remedios de salud que no tienen respaldo científico, pero que abundan en los entornos digitales.

En uno de sus últimos vídeos, Álvaro Fernández habla sobre una curiosidad que muy pocos conocen: ¿Puedes dar positivo en un control de alcoholemia sin haber bebido ninguna cerveza, licor o copa de vino? La respuesta es que, por muy verosímil que parezca, es cierto, puede ocurrir que des positivo sin haber bebido. Aunque en un principio no debería preocuparte, existe una probabilidad de que esto ocurra, y podría colocarte en una situación comprometida.

El farmacéutico expone tres escenarios en los que puede saltar el control. En primer lugar, «hay colutorios que pueden llevar hasta un 90% de alcohol, así que si te has enjuagado recientemente, no vas a reventar el control, pero un ligero positivo no te digo yo que no», señala. Seguidamente, también «hay pulverizadores para la irritación de garganta que pueden llevar una buena dosis de alcohol, así que si te has dado un par de 'chuflazos', puedes dar positivo», justifica.

@farmaceuticofernandez Positivo sin beber… ¿Puede ser? #farmaceuticofernandez #farmaceutico #salud #farmacia ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez

Por último, «en la comida si has cocinado con alcohol, algo queda. La mayoría se va con la ebullición, pero todo no. Si te hacen soplar, 0,0 no vas a dar, ligeramente positivo, puede pasar», concluye. De este modo, el experto reacciona al vídeo de una usuaria que explicaba que había dado positivo en un control, pese a no haber consumido nada de alcohol.

