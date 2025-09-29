Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El truco más desconocido de Google Maps: «Permite buscar gasolineras en ruta sin desviarte mucho de tu camino»

Se trata de una opción realmente útil para encontrar también supermercados, restaurantes, hoteles o cafeterías

Mar Georga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:57

David Laita, ingeniero de telecomunicaciones, nos muestra uno de los trucos más desconocidos pero más útiles de Google Maps. Gracias a esta función, podremos localizar diferentes establecimientos a lo largo de nuestra ruta sin tener que desviarnos ni salir de la aplicación del móvil.

«Te voy a enseñar un truco para que, si a mitad de camino quieres encontrar una gasolinera, te desvíes lo menos posible de tu ruta principal«, señala el experto. Este truco nos permitirá localizar gasolineras pero también restaurantes, cafeterías, supermercados, hoteles y áreas de descanso.

«Vamos a hacerlo paso a paso. En primer lugar, entramos en Google Maps, esperamos unos segundos a que se ubique e indicamos la dirección a la que vamos«, comienza explicando David Laita en su vídeo. »Entonces, si en un momento dado quieres encontrar una gasolinera en el camino, simplemente le damos a la barra de abajo y marcamos la tercera opción: «Buscar en ruta»«, continua.

El ingeniero utiliza el ejemplo para buscar gasolineras, pero también nos puede servir de gran utilidad para buscar áreas de servicio, supermercados cercanos y otros servicios. Junto a estos lugares, la aplicación también nos indica cuántos minutos supondría el desvío y las reseñas de dicho establecimiento, para que el usuario pueda escoger el que más le convenga.

@laitadigital Google Maps permite buscar gasolineras en ruta sin desviarte mucho de tu camino. El truco está en usar la opción Buscar en ruta y fijarse en el tiempo de desvío. Así optimizas tu viaje y evitas pérdidas de tiempo innecesarias. ⭐ Usar la función Buscar en ruta en Google Maps ⭐ Revisar el tiempo de desvío ⭐ Mantener el trayecto principal con la menor pérdida de tiempo 👚 Te gusta mi camisa 👉 https://www.geeksoutfit.com/ Código descuento: DL25 #GoogleMaps #TrucosGoogle #Viajes #Productividad ♬ sonido original - Laita Digital

Si queremos cambiar la vista y ordenar el mapa visualmente, «le tenemos que dar a «Centrar»«. A continuación, »simplemente, vamos buscando con el dedo cuál es la que más nos conviene«, concluye el ingeniero de telecomunicaciones. En las opciones que aparece el mensaje de «Desvío rápido», significa que perderemos «menos de un minuto» en llegar hasta allí.

Finalmente, cuando pulsemos sobre la gasolinera o el establecimiento que más nos interese, marcaremos la opción de «Añadir». «De esta forma, ahora nos indica cómo llegar a esa gasolinera y, una vez que lleguemos y hagamos lo que tengamos que hacer, al retomar la navegación nos indicará cómo llegar a nuestra ruta principal«, concluye.

