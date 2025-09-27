Una española muestra cómo es su jornada laboral en Finlandia: "Si sales a las 16:01 horas ya te miran raro" Se trata de uno de los países europeos con mayor calidad de vida

Mar Georga Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:32

Nerea Bartolomé es una joven española que lleva más de cuatro años viviendo en Finlandia, país en el que actualmente trabaja como arquitecta. En uno de sus vídeos de TikTok, Nerea explica que lo que en un principio comenzó siendo algo temporal, para vivir la experiencia, ha terminado convirtiéndose en su nueva realidad. "Me encanta la vida que tengo aquí", asegura.

Respecto a su trabajo como arquitecta, Nerea relata cómo es su rutina diaria: "(En verano) ya está amaneciendo a las 05:30 y anochece hacia las 21:30". Explica que su jornada laboral comienza a las 08:00 de la mañana y termina a las 16:00 de la tarde, pero que entre medias tiene un descanso para almorzar. Por lo que, finalmente, la jornada corresponde a 7 horas de trabajo reales que se pagan como si fueran 8 horas.

Nerea subraya que cuando llegan las 16:00 de la tarde y ya es hora de irse a casa, lo normal es irse a las cuatro en punto, y que si te quedas un par de minutos más para terminar la tarea que ya habías empezado los compañeros te miran raro. "Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal. Al revés. Si son las cuatro y un minuto y sigues sentado, te dicen «¿vives aquí?»", detalla.

No obstante, vivir en Finlandia no es tan fácil como parece. La joven explica que cuando llega el invierno la situación puede llegar a ser realmente dura. "Llegas y es de noche y sales y es de noche, pero es lo que hay", confiesa con resignación. Además de las pocas horas de luz diurnas, las temperaturas descienden notablemente, alcanzando incluso los -20º bajo cero.

Asimismo, las calles del país finlandés carecen de vida y de transeúntes que salgan con regularidad a modo de ocio, independientemente de la estación del año: "A veces siento que estoy sola en este país o que estoy en una especie de realidad virtual en la que no hay nadie por la calle", asegura Nerea. A pesar de esto, la joven muestra cómo es la oficina donde trabaja con alegría, y asegura que está muy feliz con su nuevo estilo de vida en el norte de Europa.