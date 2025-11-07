Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gonzalo Bernardos (i) e Íñigo Noriega (d), en una imagen de archivo. Alberto Aja

Bernardos advierte: este oficio de toda la vida será el más demandado y mejor pagado en España, sin estudios y con salarios de lujo

Un trabajo olvidado por los más jóvenes: será la profesión del futuro con sueldos de hasta 6.000 euros

Mar Georga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

El economista Gonzalo Bernardos ha pronosticado cuál será la profesión del futuro. Y no, no está relacionada con la programación, ni con la informática, ni requiere de estudios universitarios. Se trata de un oficio manual, de 'toda la vida', considerado como duro y poco atractivo por los más jóvenes, lo que ha llevado a crear una falta de relevo generacional.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

El experto hace referencia a aquellos trabajos que siempre han existido y que han sostenido el tejido de miles de hogares en España durante décadas y que están desapareciendo poco a poco. Carpinteros, electricistas, fontaneros, herreros... son algunos de ellas, pero el economista ha querido hacer hincapié en una profesión que, por encima de todas estas, será la más demandada en España, con salarios de hasta 6.000 euros.

La profesión tradicional que volverá a ser de oro, según Gonzalo Bernardos

El área de la que habla Gonzalo Bernardos es la construcción, un sector que será uno de los más demandados debido a su falta de mano de obra, por lo que ofrecerá los mejores sueldos. «Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción», ha señalado tajante el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona en una entrevista al medio 'Infobae'.

Noticias relacionadas

El SEPE publica múltiples ofertas de empleo para teletrabajar desde casa con salarios de hasta 40.000 euros

El SEPE publica múltiples ofertas de empleo para teletrabajar desde casa con salarios de hasta 40.000 euros

El exjefe de la Policía de Aguas de la CHJ solicitó duplicar la plantilla de agentes medioambientales antes de la dana

El exjefe de la Policía de Aguas de la CHJ solicitó duplicar la plantilla de agentes medioambientales antes de la dana

Un nuevo centro formará a 6.000 personas al año para paliar la falta de mano de obra en el sector del metal

Un nuevo centro formará a 6.000 personas al año para paliar la falta de mano de obra en el sector del metal

Por esta razón, Bernardos considera que la construcción volverá a convertirse en uno de los sectores con más oportunidades para los jóvenes. Los salarios dependerán de la cualificación técnica, de la experiencia y de la pericia, lo que supondrá que en algunos casos lleguen a percibirse sueldos de oro.

El futuro del mercado laboral revalorizará los oficios manuales, ofreciendo condiciones atractivas a quienes opten por ellos. Su mensaje es claro: no todos los empleos bien pagados requieren una carrera universitaria, y el mercado pronto lo dejará en evidencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bernardos advierte: este oficio de toda la vida será el más demandado y mejor pagado en España, sin estudios y con salarios de lujo

Bernardos advierte: este oficio de toda la vida será el más demandado y mejor pagado en España, sin estudios y con salarios de lujo