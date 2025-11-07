Bernardos advierte: este oficio de toda la vida será el más demandado y mejor pagado en España, sin estudios y con salarios de lujo Un trabajo olvidado por los más jóvenes: será la profesión del futuro con sueldos de hasta 6.000 euros

El economista Gonzalo Bernardos ha pronosticado cuál será la profesión del futuro. Y no, no está relacionada con la programación, ni con la informática, ni requiere de estudios universitarios. Se trata de un oficio manual, de 'toda la vida', considerado como duro y poco atractivo por los más jóvenes, lo que ha llevado a crear una falta de relevo generacional.

El experto hace referencia a aquellos trabajos que siempre han existido y que han sostenido el tejido de miles de hogares en España durante décadas y que están desapareciendo poco a poco. Carpinteros, electricistas, fontaneros, herreros... son algunos de ellas, pero el economista ha querido hacer hincapié en una profesión que, por encima de todas estas, será la más demandada en España, con salarios de hasta 6.000 euros.

La profesión tradicional que volverá a ser de oro, según Gonzalo Bernardos

El área de la que habla Gonzalo Bernardos es la construcción, un sector que será uno de los más demandados debido a su falta de mano de obra, por lo que ofrecerá los mejores sueldos. «Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción», ha señalado tajante el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona en una entrevista al medio 'Infobae'.

Por esta razón, Bernardos considera que la construcción volverá a convertirse en uno de los sectores con más oportunidades para los jóvenes. Los salarios dependerán de la cualificación técnica, de la experiencia y de la pericia, lo que supondrá que en algunos casos lleguen a percibirse sueldos de oro.

El futuro del mercado laboral revalorizará los oficios manuales, ofreciendo condiciones atractivas a quienes opten por ellos. Su mensaje es claro: no todos los empleos bien pagados requieren una carrera universitaria, y el mercado pronto lo dejará en evidencia.