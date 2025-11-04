Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El exjefe de la Policía de Aguas de la CHJ, Ricardo Domínguez, en su comparecencia en el Senado. ALEJANDRO MARTÍNEZ/EP

El exjefe de la Policía de Aguas de la CHJ solicitó duplicar la plantilla de agentes medioambientales antes de la dana

Ricardo Domínguez desveló en el Senado que propuso al organismo de cuenca tener 120 efectivos en el servicio para vigilar cauces de la demarcación del Júcar

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:54

Mientras la jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, pregunta a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la actuación de ... sus policías de Aguas y su papel en la vigilancia de cauces el pasado 29 de octubre de 2024, el organismo que dirige Miguel Polo admite que sí estaban desplegados aunque elude aclarar el paradero de estos efectivos durante la fatídica jornada. Aún con la negativa a responder al requerimiento de la magistrada, que ahora pone el foco de la investigación en el desempeño del ente gubernamental el 29-O, la reciente comparecencia en el Senado del exjefe de este servicio, Ricardo Domínguez, aportó una novedad importante: el responsable del área solicitó duplicar la plantilla de agentes medioambientales hasta los 120 guardas fluviales antes del desastre.

