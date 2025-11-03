Un nuevo centro formará a 6.000 personas al año para paliar la falta de mano de obra en el sector del metal

La falta de mano de obra cualificada es una preocupación cada vez más acuciante en la Comunitat Valenciana. Desde al transporte a la construcción, ... multitud de sectores han puesto el grito en el cielo al ver que no tienen personal suficiente para seguir creciendo. Tampoco el del metal se libra. Así que, ante este panorama, el anuncio de un nuevo centro de formación y de empleo con el que se pretende formar a 6.000 profesionales al año es un bálsamo. «Queremos que sea una escuela de talento y de futuro»; ha resumido este lunes el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, en el acto de presentación.

Ubicado en el municipio de Picanya (Horta Sud), el centro se alzará bajo el nombre de LaMet y sobre una superficie de 5.100 metros cuadrados cedida por el ayuntamiento de la localidad durante los próximos 75 años. Si las previsiones se cumplen, las obras comenzarán antes de que termine el año y la idea es que el centro esté operativo para el inicio del curso 2027/2028. La inversión total por parte de la patronal del metal es de cerca de 12 millones de euros.

«No es noticia decir que hacen falta profesionales cualificados. De hecho, en los próximos años se prevé que harán falta 52.000 trabajadores más solo en el sector del metal, así que la creación de este espacio es un hito», ha esgrimido Lafuente durante la presentación del acto en la sede de la patronal que todavía dirige, acompañado del alcalde de Picanya, Josep Almenar, así como de otros dirigentes sectoriales. En representación del Consell ha acudido el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, después de que la consejera del ramo, Marián Cano, optara por no acudir tras la dimisión del 'president', Carlos Mazón.

El centro de Picanya suplirá al que hasta ahora estaba funcionando como lugar de formación en Alaquàs, que se ha quedado pequeño para las necesidades del sector. La elevada ocupación y la falta de espacio han puesto techo a la expansión en áreas clave con una alta demanda laboral como soldadura, electricidad, electrónica, mantenimiento industrial o digitalización. Así, de los más de 4.000 alumnos que se forman en la actualidad, el objetivo es llegar hasta los 6.000, y de las 10.000 horas lectivas impartidas pasar a las 20.000. El centro de Alaquàs, que lleva abierto desde 1996, dejará de funcionar, si se cumplen los plazos, a partir del curso 2027/2028.

El centro de formación LaMet centrará su oferta en tres áreas de impacto laboral. Por un lado, impulsará perfiles ligados a la digitalización y a la industria inteligente, en lo que llamará la Formación 4.0. Por otro lado, reforzará la formación en oficios tradicionales como la soldadura, el mecanizado, las instalaciones térmicas y frigoríficas o en electricidad. Por último, buscarán nuevos yacimientos de empleo en ramas como la microelectrónica, los chips o las baterías.

Una de las cuestiones que también ha querido resaltar Lafuente en la presentación del nuevo espacio es su ubicación en uno de los municipios de la zona cero de la dana. A pesar de que el proyecto ya estaba proyectado desde principios de 2024, la riada trastocó los planes de inicio de las obras. Sin embargo, desde Femeval han querido seguir apostando por lanzar el centro en el mismo municipio.