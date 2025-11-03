Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente de la patronal del metal, Vicente Lafuente, en los premios de Femeval. JL Bort.

Un nuevo centro formará a 6.000 personas al año para paliar la falta de mano de obra en el sector del metal

Bajo el nombre de LaMet, este espacio se ubicará en Picanya y comenzará su actividad el curso 2027/2028

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

La falta de mano de obra cualificada es una preocupación cada vez más acuciante en la Comunitat Valenciana. Desde al transporte a la construcción, ... multitud de sectores han puesto el grito en el cielo al ver que no tienen personal suficiente para seguir creciendo. Tampoco el del metal se libra. Así que, ante este panorama, el anuncio de un nuevo centro de formación y de empleo con el que se pretende formar a 6.000 profesionales al año es un bálsamo. «Queremos que sea una escuela de talento y de futuro»; ha resumido este lunes el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, en el acto de presentación.

