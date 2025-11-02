Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva del sábado reparte 200.000 euros entre cuatro acertantes
Obreros en lo alto de un andamio. EFE

La falta de albañiles desborda a las constructoras valencianas en plena crisis de la vivienda

La falta de mano de obra, que la patronal cifra en 40.000 profesionales, lastra la edificación de casas y desborda a las empresas valencianas del sector

Pau Alemany

Pau Alemany

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

Salir del laberinto de la vivienda sigue siendo un imposible. A pesar de los intentos por encontrar una vía de escape que permita aflojar los ... precios disparados, tanto de compra como de alquiler, apenas hay señales que indiquen cuál es el buen camino. Construir más casas se ha convertido en la panacea común de todo el espectro ideológico —aunque algunos abogan por regularla y otros prefieren dejarla al albur del libre mercado—, pero esta solución está atascada en un cuello de botella. Las miles y miles de casas proyectadas tanto por el Gobierno como por la Generalitat no encuentran profesionales que las construyan. La falta de mano de obra es omnipresente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  3. 3

    Los errores de Mazón
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  6. 6

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  7. 7

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes
  8. 8

    El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo
  9. 9

    El SOS de los panteones históricos del cementerio de Valencia
  10. 10

    Ábalos, en las listas de 2023: la orden de Sánchez que el PSPV acató

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La falta de albañiles desborda a las constructoras valencianas en plena crisis de la vivienda

La falta de albañiles desborda a las constructoras valencianas en plena crisis de la vivienda