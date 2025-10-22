Benidorm construye la TM Tower: un coloso residencial de 120 millones de euros que será el más alto de Europa Se concede la licencia para la construcción del próximo rascacielos de la Playa de Poniente, cuya comercialización ya ha dado comienzo

Mar Georga Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:11

Un nuevo rascacielos que cambiará la imagen y el skyline de Benidorm para siempre. La TM Tower, promovida por la compañía alicantina TM Grupo Inmobiliario, se convertirá en el edificio residencial más alto de Europa con sus 230 metros de altura y 64 plantas. De esta manera, la ciudad mediterránea amplía su Goliat de hormigón, junto al Gran Hotel Bali (186 m) y la Torre Intempo (198 m), los dos edificios más altos de la ciudad mediterránea.

Una nueva era para la arquitectura en Benidorm

El proyecto se levantará en una parcela de más de 14.000 metros cuadrados, situada en la Playa de Poniente. La TM Tower incluirá amplias zonas verdes, piscinas, gimnasio, spa y áreas de coworking. «La acogida ha superado nuestras expectativas. En apenas unos días, las reservas han superado el 25% de la oferta total de TM Tower y tenemos miles de interesados en todo el mundo», señala Lucas Serrano, director de Comunicación de TM Grupo Inmobiliario, en la revista 'AD'.

Según explica la compañía responsable de este proyecto, el diseño de la torre ha sido concebido para minimizar el impacto visual y reducir el consumo energético mediante paneles solares, sistemas de climatización eficientes y control automatizado de iluminación. Como edificio, será el cuarto más alto de España, pero en término de uso residencial será el de mayor altura de todo el continente.

Ampliar TM Tower. TM Grupo Inmobiliario.

Viviendas entre el lujo y la eficiencia

La TM Tower albergará unas 260 viviendas de una a cuatro habitaciones, con amplias terrazas y vistas panorámicas al Mediterráneo. Respecto a su coste, todavía no se han desvelado pero podrán presentar un amplio rango de precios, en función de la altura, tamaño y orientación.

El perfil del comprador incluye tanto a inversores extranjeros como a residentes nacionales que buscan una segunda vivienda o una residencia permanente en la Costa Blanca. La demanda anticipada ha sido elevada, en línea con el auge del turismo residencial de alto nivel en la provincia de Alicante.

Un nuevo referente para el turismo urbano

Más allá de su función residencial, la TM Tower se perfila como un nuevo icono arquitectónico para Benidorm. La promotora prevé habilitar un skybar con una de las vistas más espectaculares del litoral mediterráneo. Y también un observatorio astronómico, en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC).

Con su inauguración prevista para 2028, la torre reforzará la imagen internacional de Benidorm como ciudad vertical y moderna, diversificando su oferta turística hacia un modelo más sostenible y urbano. El proyecto también forma parte del plan municipal de renovación urbana en la zona de Poniente, enfocado en la eficiencia energética y la mejora del espacio público.

Ampliar TM Tower. TM Grupo Inmobiliario.

Curiosidades y datos clave del proyecto

- Altura: 230 metros

- Plantas: 64

- Promotora: TM Grupo Inmobiliario

- Ubicación: Playa de Poniente, Benidorm

- Viviendas: 260 (de 1 a 4 habitaciones)

- Zonas comunes: más de 10.000 m² con piscina, gimnasio, spa, cine y skybar

- Precio: Todavía no se han desvelado

- Inicio de obras: 2025

- Finalización prevista: 2028

El nuevo símbolo del Mediterráneo

Cabe destacar que la TM Tower contará con siete ascensores de última generación, capaces de alcanzar velocidades de hasta seis metros por segundo. Su resistencia frente a los vientos costeros fue validada por el Instituto Universitario Ignacio Da Riva de la Universidad Politécnica de Madrid, consolidando al rascacielos como un símbolo arquitectónico que ya es una realidad.

Con la llegada de la TM Tower, el apodado como el 'Manhattan del Mediterráneo' se reafirma en el mapa internacional de la arquitectura contemporánea. La ciudad, pionera en el turismo vertical, refuerza ahora su modelo de turismo residencial de alto nivel, combinando innovación arquitectónica y proyección internacional.