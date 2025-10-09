Àlex Torío, profesor que deja la enseñanza: «El nivel ha bajado mucho, tengo alumnos que no saben las tablas de multiplicar» El docente critica el declive que se experimenta en educación, especialmente en la asignatura de Matemáticas

Mar Georga Jueves, 9 de octubre 2025

El profesor de matemáticas Àlex Torío se suma a la lista de docentes que abandonan la enseñanza decepcionados. En una entrevista a 'RAC1', el profesor de instituto ha explicado los motivos por los que ha decidido cogerse una excedencia y apartarse durante un tiempo de las clases. «Soñaba con las clases. Me sabe muy mal haber llegado hasta aquí, pero no podía más», comienza relatando.

El problema principal, en palabras de Àlex Torío, reside en la alarmante bajada del nivel que se está experimentando en educación. «Preparo exámenes mucho más fáciles que antes, porque si no, se me cuestiona que suspenda a demasiados alumnos», señala.

Se trata de un declive que va mucho más allá de una mera percepción personal: según datos de 'El Periódico', el alumnado catalán ha obtenido los peores resultados de Matemáticas de la historia en las pruebas de competencias básicas del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

Àlex Torío: «En manos de psicopedagogos de despacho»

A esto se le suma la desconexión que parece sucederse entre las aulas y los despachos de aquellas personas que toman las decisiones en el sector educativo. En palabras del profesor de matemáticas, «el sistema está en manos de psicopedagogos de despacho que nunca han pisado un aula. Los profesores somos los que sabemos lo que pasa, pero no se nos escucha».

Àlex Torío asegura que tiene alumnos de instituto «que no saben las tablas de multiplicar», lo que dificulta su trabajo. A esto se le añade la falta de recursos destinados a la educación pública. «Suena muy bien que te digan que ahora en la escuela cada niño va con su ritmo de aprendizaje pero en las clases hay un profesor con 30 alumnos», concluye, en unas declaraciones a 'TV3'.