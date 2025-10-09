Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un profesor imparte una clase en un colegio. AFP

Àlex Torío, profesor que deja la enseñanza: «El nivel ha bajado mucho, tengo alumnos que no saben las tablas de multiplicar»

El docente critica el declive que se experimenta en educación, especialmente en la asignatura de Matemáticas

Mar Georga

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:56

Comenta

El profesor de matemáticas Àlex Torío se suma a la lista de docentes que abandonan la enseñanza decepcionados. En una entrevista a 'RAC1', el profesor de instituto ha explicado los motivos por los que ha decidido cogerse una excedencia y apartarse durante un tiempo de las clases. «Soñaba con las clases. Me sabe muy mal haber llegado hasta aquí, pero no podía más», comienza relatando.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

El problema principal, en palabras de Àlex Torío, reside en la alarmante bajada del nivel que se está experimentando en educación. «Preparo exámenes mucho más fáciles que antes, porque si no, se me cuestiona que suspenda a demasiados alumnos», señala.

Noticias relacionadas

La IA salta del banquillo: la táctica invisible que ya gana partidos en los despachos

La IA salta del banquillo: la táctica invisible que ya gana partidos en los despachos

Los profesores valencianos de FP, entre los peor pagados de España

Los profesores valencianos de FP, entre los peor pagados de España

Se trata de un declive que va mucho más allá de una mera percepción personal: según datos de 'El Periódico', el alumnado catalán ha obtenido los peores resultados de Matemáticas de la historia en las pruebas de competencias básicas del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

Àlex Torío: «En manos de psicopedagogos de despacho»

A esto se le suma la desconexión que parece sucederse entre las aulas y los despachos de aquellas personas que toman las decisiones en el sector educativo. En palabras del profesor de matemáticas, «el sistema está en manos de psicopedagogos de despacho que nunca han pisado un aula. Los profesores somos los que sabemos lo que pasa, pero no se nos escucha».

Àlex Torío asegura que tiene alumnos de instituto «que no saben las tablas de multiplicar», lo que dificulta su trabajo. A esto se le añade la falta de recursos destinados a la educación pública. «Suena muy bien que te digan que ahora en la escuela cada niño va con su ritmo de aprendizaje pero en las clases hay un profesor con 30 alumnos», concluye, en unas declaraciones a 'TV3'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  2. 2

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  3. 3 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  4. 4 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  5. 5 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8

    Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»
  9. 9

    Cohousing senior o cómo envejecer en compañía: el proyecto recién nacido en la Comunitat
  10. 10 El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Àlex Torío, profesor que deja la enseñanza: «El nivel ha bajado mucho, tengo alumnos que no saben las tablas de multiplicar»

Àlex Torío, profesor que deja la enseñanza: «El nivel ha bajado mucho, tengo alumnos que no saben las tablas de multiplicar»