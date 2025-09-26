Miquel Àngel, el profesor que ha dejado la enseñanza decepcionado: «Desde que me fui he ganado en salud» El docente explica las razones por las que ha decidido apartarse del oficio

Mar Georga Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:05 Comenta Compartir

Miquel Àngel Cabot estuvo impartiendo clases de informática durante 14 años en un instituto público de formación profesional en Palma de Mallorca. Según relata a 'Diario de Mallorca', el ambiente que se respiraba en dicho centro educativo era tan «tóxico» que finalmente tomó la difícil decisión de dejar su oficio. Dado que los informáticos cuentan con muchas salidas laborales, Miquel Àngel aprovechó una oferta que recibió de una empresa extranjera para dar el paso y cambiar de rumbo laboral.

A pesar de que el profesor disfrutaba dando clases a sus alumnos, explica que sentía cierto malestar por el escaso nivel de algunos estudiantes. Una situación que no hizo otra cosa que empeorar, cuando llegó a recibir presiones por parte de Inspección con el objetivo de incrementar su cifra de aprobados, según relata.

Por otra parte, el oficio del docente se ha transformado en una especie de trabajo administrativo, ya que como explica Miquel Àngel: «la burocracia lo inunda todo, hasta para comprar un clip». Mención aparte se merece la negatividad que se respiraba en el centro educativo, que lo recuerda de la siguiente manera: «Hay profesores que van al instituto o colegio como si fueran a la fábrica». El informático lo define como un espacio en el que se desarrollaban «dinámicas tóxicas».

Por último, Miquel Àngel Cabot considera que la educación digital en España todavía no está lo suficientemente desarrollada ni preparada, unas deficiencias que se evidenciaron durante la pandemia de la covid-19. Por estas razones, el informático ha decidido dejar la enseñanza, desencantado con el sistema educativo actual: «he ganado en salud», concluye.