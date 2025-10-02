Los profesores valencianos de FP, entre los peor pagados de España La retribución en la Comunitat es de 2.551,63 euros, por debajo de la media nacional que es de 2.697,91 euros brutos mensuales

B. González Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El profesorado de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana es uno de los cinco que menor retribución tiene de toda España. En concreto, el salario bruto mensual es de 2.551,63 euros cuando la media nacional se sitúa en 2.697,91 euros. El personal docente valenciano de esta Enseñanza sólo está por encima en salario de Extremadura, Cataluña, Aragón y Asturias, que es la comunidad autónoma con la menor retribución. El ranking lo encabeza el País Vasco con un salario de 3.184,15 euros.

Son datos que ha dado a conocer la fundación CaixaBank Dualiza del último FPAnálisis, difundido a través del Observatorio de la FP. En el mismo, también se ve una diferencia con la retribución del profesorado de Secundaria en la misma Comunitat. El profesorado de FP percibe 182,40 euros menos que el de Secundaria, que está en 2.734,03 euros brutos mensuales. Hay que señalar que este profesorado también es uno de los peor pagados que el resto de España, donde es Ceuta, en este caso, la ciudad autónoma donde más ganan con 3.552,54 euros, seguida de Canarias y País Vasco con 3.288 y 3.234, respectivamente.

En el informe, la fundación CaixaBank Dualiza advierte advierten de que España necesita 37.313 docentes jóvenes de FP para compensar el desequilibrio provocado por una brecha generacional que en FP alcanza el 643%, debido al envejecimiento del colectivo docente. «Por cada 100 docentes menores de 30 años existen 643 mayores de 50», apuntan desde la fundación.

Es por ello que subrayan la urgencia de implementar medidas que permitan atraer y fidelizar talento joven y, especialmente, fomentar la presencia de mujeres en el cuerpo docente. Al respecto, el informe recuerda que la Ley Orgánica 03/2022 abre la puerta a la incorporación de profesionales del sector productivo mediante contratación laboral en el sistema público. Entre las medidas que consideran clave la retribución del profesorado de FP y mejorar la calidad educativa, como la ratio alumno-profesor o el tiempo de trabajo.

Al respecto, el informe señala que el profesorado de FP de Grado Básico y Medio en centros públicos presenta el mismo tiempo reglamentario de trabajo que el de Bachillerato y ESO. A nivel internacional, España tiene menos horas reglamentarias anuales (1.406 frente a 1.529 en la UE25), pero más horas netas de docencia (656 frente a 646), lo que implica una mayor carga docente promedio a la semana (17,7 horas frente a 17 en la UE25). «Esto reduce el tiempo disponible para otras funciones clave como la innovación aplicada, la orientación profesional o la internacionalización», subraya, recordando que son funciones reconocidas legalmente como «esenciales».

El informe concluye que es imprescindible reforzar la conexión entre el profesorado y el tejido productivo, así como dotar de recursos humanos y financieros que permitan una mejor distribución del tiempo de trabajo y una mejora en la calidad de la docencia.