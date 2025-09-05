La FP privada despega en Valencia: razones de su crecimiento este curso

Suplementos Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:12 Compartir

Los estudiantes de la FP privada se han disparado en más de un 253% en una década, según estudios realizados por instituciones como CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de la Competitividad, por lo que no es de extrañar que la Formación Profesional se haya consolidado como una de las opciones educativas con mayor proyección laboral. Si nos centramos en comunidades, este curso destaca especialmente el auge de la FP privada en la Comunitat Valenciana, donde CEAC, uno de los centros de formación más destacados, ha experimentado un crecimiento significativo en la matriculación de alumnos, particularmente en familias formativas vinculadas a la innovación y la digitalización.

Quienes buscan una FP oficial en Valencia encuentran en la formación privada una alternativa flexible, adaptada al mercado laboral y con una empleabilidad en constante crecimiento.

La FP ya no se percibe como un plan de estudios secundario, sino como un itinerario formativo práctico, eficaz y con alta inserción laboral. Este cambio cultural ha calado en estudiantes, familias y empresas. En este contexto, CEAC se presenta como una opción educativa que prepara a sus estudiantes para un futuro profesional de éxito, ofertando ciclos formativos en sectores altamente demandados como la digitalización, la sanidad y las tecnologías de la información.

El tejido empresarial valenciano, con un peso importante en sectores como la sanidad, el turismo, la logística y las tecnologías de la información, demandan profesionales cualificados y listos para incorporarse de inmediato al mundo laboral. A ello se suma el respaldo institucional a la Formación Profesional, que ha impulsado la actualización de titulaciones y la creación de nuevos ciclos que responden a necesidades reales de las empresas y la sociedad. Y es que, hace mucho tiempo que la FP pasó la barrera de los 100.000 estudiantes, y cada año se acerca más para dar el sorpasso a la universidad.

Dentro de la Comunitat Valenciana, el curso 2016-2017 había 95.000 alumnos y alumnas matriculados en Formación Profesional, mientras que en el curso 2021-2022 eran ya 115.000. En ese mismo curso, el alumnado universitario era de 129.000 estudiantes, por lo que podemos ver que la universidad sigue creciendo, pero la FP lo hace a un ritmo mayor.

En los últimos cinco años, la Formación Profesional ha tenido un crecimiento sostenido, y 800.000 estudiantes se han formado en estos estudios. En la Comunitat Valenciana, uno de cada tres estudiantes de enseñanzas postobligatorias está estudiando una FP.

No obstante, la oferta pública a menudo se ve limitada por plazas, infraestructuras y burocracia, lo que abre una gran oportunidad para centros privados como CEAC, que se posicionan como respuesta ágil a esta creciente demanda educativa.

En este sentido, hay seis factores que explican el crecimiento de la FP privada en Valencia.

Mayor flexibilidad en la oferta académica

Los centros privados adaptan sus programas a las exigencias actuales de los sectores productivos. Ofrecen especialidades de nueva creación y ciclos formativos actualizados en menos tiempo que la enseñanza pública.

Además, permiten elegir modalidades presenciales, semipresenciales y 'online', una ventaja clave para quienes trabajan o buscan compaginar estudios con otras responsabilidades.

Colaboración directa con empresas

La empleabilidad es uno de los grandes motores de la FP privada. Estos centros firman convenios con empresas locales, lo que facilita prácticas de calidad y en muchos casos una rápida incorporación al mercado laboral.

La red de contactos y la posibilidad de «aprender trabajando» son diferencias que atraen cada vez a más estudiantes.

Recursos e infraestructuras modernas

Las instituciones privadas como CEAC suelen contar con instalaciones punteras y equipamiento de última generación, lo que acerca a los alumnos a las condiciones reales de su futuro entorno laboral. Esto es especialmente relevante en áreas como la sanidad, la informática o la industria, donde la actualización tecnológica marca la diferencia.

Acompañamiento personalizado

Frente a aulas masificadas, CEAC se caracteriza por grupos más reducidos y una atención más individualizada. Esto no solo mejora la experiencia académica, sino que permite detectar y potenciar el talento de cada estudiante.

Respuesta a la saturación del sistema público

En cada curso académico, miles de alumnos en la Comunitat Valenciana se quedan sin plaza en ciclos formativos de Formación Profesional públicos. Este desajuste abre la puerta al crecimiento de la enseñanza privada, que cubre una necesidad real de formación y evita que los jóvenes interrumpan su itinerario educativo.

El futuro de la FP privada

El auge de la FP privada en Valencia no es una moda pasajera, sino el reflejo de una tendencia de fondo: la educación orientada a la empleabilidad se impone en un mercado laboral cada vez más competitivo y especializado.

Con la transformación digital, la demanda de perfiles técnicos seguirá creciendo, lo que asegura la relevancia de estos estudios durante los próximos años. Además, los alumnos valoran cada vez más la posibilidad de continuar formándose de manera flexible, combinando ciclos con especializaciones, certificados de profesionalidad y formación continua.

La FP privada responde a todas estas necesidades, ofreciendo un modelo adaptable a las nuevas trayectorias profesionales, donde lo importante es estar en constante actualización.

